Στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών συγκεντρώθηκαν το μεσημέρι της Τετάρτης 12 Αυγούστου συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και άνθρωποι από τον καλλιτεχνικό χώρο, προκειμένου να αποχαιρετήσουν τον Νίκο Καλογερόπουλο.

Η πολιτική κηδεία του σπουδαίου ηθοποιού πραγματοποιήθηκε στις 12 το μεσημέρι. Ο Νίκος Καλογερόπουλος έφυγε από τη ζωή την Κυριακή 9 Αυγούστου, σε ηλικία 74 ετών, αφήνοντας πίσω του μια σημαντική πορεία στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση.

Από νωρίς, στο Α’ Νεκροταφείο έφτασαν άνθρωποι που είχαν γνωρίσει τον ηθοποιό, είχαν συνεργαστεί μαζί του ή είχαν συνδεθεί προσωπικά μαζί του όλα αυτά τα χρόνια.

Συγκινητική ήταν και η επιθυμία της οικογένειάς του σχετικά με τον τρόπο που θα τιμηθεί η μνήμη του. Αντί για στεφάνια, ζητήθηκε από όσους το επιθυμούν να προσφέρουν οικονομική ενίσχυση στο «Σπίτι του Ηθοποιού», έναν οργανισμό που βρίσκεται κοντά στους ανθρώπους του καλλιτεχνικού χώρου.

Ο Νίκος Καλογερόπουλος υπήρξε μια ξεχωριστή παρουσία στην ελληνική υποκριτική, έχοντας συμμετάσχει σε σημαντικές κινηματογραφικές παραγωγές, όπως το «Μάθε παιδί μου γράμματα», το «Ρεμπέτικο» και η «Λούφα και Παραλλαγή».

Ιδιαίτερα αγαπητός έγινε και μέσα από την τηλεόραση, με τη συμμετοχή του στο «Κάμπινγκ».

Δείτε ποιοι έδωσαν το παρών:

Πηγή: NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Govastiletto.gr – Νίκος Καλογερόπουλος: Η τελευταία δημόσια εμφάνιση του ηθοποιoύ λίγο πριν φύγει από τη ζωή