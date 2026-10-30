Σε μια περίοδο που το όνομά του βρίσκεται στο επίκεντρο λόγω της ρήξης του με την Άννα Βίσση για οικονομικές εκκρεμότητες και πνευματικά δικαιώματα, ο Νίκος Καρβέλας ετοιμάζει το επόμενο δισκογραφικό του βήμα. Τη νέα αυτή συνεργασία αποκάλυψε ο Λευτέρης Πανταζής, ανακοινώνοντας πως πολύ σύντομα θα κυκλοφορήσει το νέο του τραγούδι σε στίχους και μουσική του γνωστού συνθέτη.

Το κομμάτι αυτό θα αποτελέσει τον προπομπό ενός πλήρους άλμπουμ με 10 τραγούδια, σηματοδοτώντας τη δυναμική επιστροφή των δύο καλλιτεχνών που έχουν συνυπάρξει δημιουργικά και στο παρελθόν.

Η αποκάλυψη του Λευτέρη Πανταζή

Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, ο Λευτέρης Πανταζής επιβεβαίωσε ότι η νέα συνεργασία με τον Νίκο Καρβέλα βρίσκεται στην τελική ευθεία, δίνοντας μάλιστα μια πρώτη εικόνα για τα σχέδιά του. Όπως εξήγησε, το τραγούδι θα κυκλοφορήσει σύντομα και θα λειτουργήσει ως πρώτη γεύση από τον επόμενο δίσκο του, ο οποίος θα περιλαμβάνει συνολικά δέκα κομμάτια.

«Έρχεται τώρα ένα τραγούδι του Νίκου Καρβέλα. Κάνουμε με τον Νίκο τον Καρβέλα καινούργιο τραγούδι δικό του. Αυτό είναι προπομπός και μετά έρχεται κανονικός δίσκος με 10 τραγούδια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η μουσική συνάντηση του Λευτέρη Πανταζή με τον Νίκο Καρβέλα δεν αποτελεί μια καινούργια ιστορία, καθώς οι δύο καλλιτέχνες έχουν ήδη κοινή δισκογραφική ιστορία. Ο ίδιος ο τραγουδιστής υπενθύμισε ότι στο παρελθόν έχουν συνεργαστεί σε τρεις δίσκους, ενώ αναφέρθηκε και στη συνεργασία που είχε κάνει με την Άννα Βίσση, η οποία συνδέεται εδώ και πολλά χρόνια τόσο προσωπικά όσο και επαγγελματικά με τον συνθέτη. «Έχουμε ξανασυνεργαστεί, έχουμε κάνει μαζί τρεις δίσκους. Έχω κάνει συνεργασία και με την Άννα», είπε.

Πέρα από το νέο κομμάτι του Νίκου Καρβέλα, ο Λευτέρης Πανταζής ετοιμάζει ένα ολοκληρωμένο άλμπουμ, στο οποίο θα συμμετέχουν διαφορετικοί δημιουργοί. Όπως αποκάλυψε, ανάμεσα στα ονόματα που βρίσκονται στον σχεδιασμό είναι ο Κυριάκος Παπαδόπουλος, ο Ηλίας Φιλίππου και ο Φοίβος, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να συμπεριληφθεί και δεύτερο τραγούδι του Νίκου Καρβέλα.

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