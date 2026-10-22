Νέα δεδομένα φαίνετα ότι διαμορφώνονται γύρω από την ερμηνεία των τραγουδιών του Νίκου Καρβέλα, σύμφωνα με τα όσα αποκάλυψε ο Νίκος Συρίγος στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι».

Όπως ανέφερε ο δημοσιογράφος, μετά τη ρήξη στη σχέση του συνθέτη με την Άννα Βίσση, ο Νίκος Καρβέλας φέρεται να έχει αποφασίσει ότι όσοι καλλιτέχνες θέλουν να ερμηνεύσουν κομμάτια από το μουσικό του ρεπερτόριο θα πρέπει προηγουμένως να εξασφαλίζουν τη συγκατάθεσή του.