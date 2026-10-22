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Νέα δεδομένα φαίνετα ότι διαμορφώνονται γύρω από την ερμηνεία των τραγουδιών του Νίκου Καρβέλα, σύμφωνα με τα όσα αποκάλυψε ο Νίκος Συρίγος στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι».
Όπως ανέφερε ο δημοσιογράφος, μετά τη ρήξη στη σχέση του συνθέτη με την Άννα Βίσση, ο Νίκος Καρβέλας φέρεται να έχει αποφασίσει ότι όσοι καλλιτέχνες θέλουν να ερμηνεύσουν κομμάτια από το μουσικό του ρεπερτόριο θα πρέπει προηγουμένως να εξασφαλίζουν τη συγκατάθεσή του.
Μάλιστα, σύμφωνα με τον Νίκο Συρίγο, δύο γνωστά ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής έχουν ήδη επικοινωνήσει με τον δημιουργό, προκειμένου να λάβουν τη σχετική άδεια.
Πρόκειται για τον Γιάννη Πλούταρχο και τον Μιχάλη Ρακιντζή, οι οποίοι, όπως μεταφέρθηκε στην εκπομπή, έχουν εξασφαλίσει την έγκρισή του για να τραγουδήσουν τις επιτυχίες του.
govastiletto.gr – Νίκος Καρβέλας: Η πρώτη δημόσια εμφάνιση μετά την διαμάχη του με την Άννα Βίσση