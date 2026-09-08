Τα 75α γενέθλιά του γιόρτασε ο Νίκος Καρβέλας, με την Έλενα Φερεντίνου να του στέλνει δημόσια τις ευχές της μέσα από μια ιδιαίτερα τρυφερή ανάρτηση.

Η τραγουδίστρια θέλησε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα κοινό στιγμιότυπο με τον σύντροφό της, το οποίο δημοσίευσε τα ξημερώματα της Τρίτης 8 Σεπτεμβρίου.

Στη φωτογραφία, οι δυο τους ποζάρουν αγκαλιασμένοι, ενώ ο Νίκος Καρβέλας της δίνει ένα φιλί.

«Χρόνια πολλά Νίκο μου! Σ’ αγαπώ…», έγραψε η Έλενα Φερεντίνου στο Instagram Story της, συνοδεύοντας τη φωτογραφία με το τραγούδι «Τι Είν’ Αυτό Που Το Λένε Αγάπη».

Με αυτόν τον τρόπο, η τραγουδίστρια ευχήθηκε στον σύντροφό της για τα γενέθλιά του, εκφράζοντας παράλληλα δημόσια την αγάπη της για εκείνον.

Govastiletto.gr – Ο Νίκος Καρβέλας και η Έλενα Φερεντίνου σε μια σπάνια κοινή εμφάνιση στο Θέατρο Λυκαβηττού