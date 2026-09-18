Τη δική του απάντηση σε έναν χαρακτηρισμό που ακούστηκε για το πρόσωπό του έδωσε ο Νίκος Καρβέλας, υποστηρίζοντας πως σε καμία περίπτωση δεν θεωρεί ότι αντιπροσωπεύει την παρακμή, αλλά το ακριβώς αντίθετο.

Ο συνθέτης ήταν καλεσμένος το βράδυ της Πέμπτης 17 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή «Άνω Κάτω… Κοινωνία». Κατά την παρουσίασή του, ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος ανέφερε μεταξύ άλλων πως για κάποιους ο Νίκος Καρβέλας αποτελεί «ίσως το soundtrack της ελληνικής παρακμής», προκαλώντας την άμεση αντίδρασή του.

«Δεν νομίζω πως κανένας Έλληνας που ξέρει ελάχιστα για μένα νομίζει αυτή την κουβέντα. Αυτή είναι δικιά σου εκτίμηση, ότι είμαι ένα φαινόμενο παρακμής», απάντησε ο συνθέτης.

«Ένας άνθρωπος που έχει γράψει τους “Δαίμονες”, τη “Μάλα”, τις “Καμπάνες του Εντελβάις”, έχει γράψει φιλοσοφία, έχει γράψει ποίηση και όλα αυτά που έχω κάνει και τα τραγούδια, αποκλείεται για οποιονδήποτε, εκτός αν μιλάμε για κάποιους που είναι σε κάποιο φρενοβλαβείο. Άρα η τρίτη σου εκτίμηση ήταν εντελώς λανθασμένη. Δεν υπάρχει νομίζω ούτε ένας Έλληνας που θα με θεωρούσε προσωποποίηση της παρακμής, επειδή αυτό είπες», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Όταν ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος διευκρίνισε πως είχε αναφερθεί στο «soundtrack» και όχι στην προσωπική του άποψη, ο Νίκος Καρβέλας επέμεινε στη θέση του και ζήτησε να επαναληφθούν τα λόγια του παρουσιαστή.

«Μιλάς με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι αλάνθαστος σε ό,τι λέει. Αλλιώτικα δεν μιλάει καθόλου. Αν βάλουμε playback αυτό που είπες, είπες ότι για άλλους ίσως είναι εκείνο και άλλοι λένε ότι είναι και η προσωποποίηση της παρακμής. Το είπες αυτό. Θες να βάλουμε playback;», ανέφερε.

Κλείνοντας, ο Νίκος Καρβέλας τόνισε με έμφαση πως δεν αποδέχεται κανέναν από τους συγκεκριμένους χαρακτηρισμούς: «Και το soundtrack λοιπόν, ούτε soundtrack είμαι, ούτε προσωποποίηση, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Μπορεί να είμαι οτιδήποτε άλλο εκτός από παρακμή. Είμαι ακμή».

Δείτε τη συνέντευξη μετά το 1:10

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