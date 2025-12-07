Το Hotel Ermou είχε, το Σάββατο 6/12, μια ενέργεια αλλιώτικη. Και πώς να μην έχει, όταν βρίσκονταν ξανά στον ίδιο χώρο ο Νίκος Καρβέλας και η Άννα Βίσση, ένα μοναδικό καλλιτεχνικό δίδυμο στο ελληνικό πεντάγραμμο.

Ο συνθέτης είχε την ονομαστική γιορτή του και αποφάσισε να την περάσει δίπλα στη γυναίκα που έχει γράψει μαζί της ιστορία στη μουσική, συνοδευόμενος από την σύντροφό του, Έλενα Φερεντίνου.

Η εμφάνισή τους στο κέντρο δεν πέρασε απαρατήρητη. Μάλιστα, η στιγμή που ο Νίκος Καρβέλας πήρε το μικρόφωνο και τραγούδησε με την Άννα Βίσση θύμισε κάτι από τις παλιές καλές εποχές. Το κοινό στο Hotel Ermou σηκώθηκε στο πόδι όταν οι δυο τους ερμήνευσαν την «Αντίστροφη μέτρηση», ένα από τα ντουέτα που έχουν μείνει χαραγμένα στις μνήμες των fans.

Δείτε το βίντεο:

