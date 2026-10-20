Ο Νίκος Καρβέλας έκανε την πρώτη, δημόσια εμφάνισή του μετά την διαμάχη με την Άννα Βίσση, όπως μετέδωσε η εκπομπή «Πρωινό» σήμερα, Τρίτη 20 Οκτωβρίου.

Πιο συγκεκριμένα, ο Νίκος Καρβέλας βρέθηκε εκτός Αθηνών, και συγκεκριμένα στην Πάρο.

Την αποκάλυψη έκανε η δημοσιογράφος Σοφία Ορφανού, η οποία ανέβασε ένα βίντεο στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram, όπου δείχνει τον Νίκο Καρβέλα στην παραλία.

Το συγκεκριμένο βίντεο προβλήθηκε στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα στο «Πρωινό».

Παράλληλα η εκπομπή μετέδωσε το ρεπορτάζ του Διονύση Θανάσουλα ότι η Άννα Βίσση επειδή δεν θα ανοίξει το μαγαζί το χειμώνα, θα δώσει μέχρι το τέλος του 2026 σε κάθε ένα από τους 15 μουσικούς της εφάπαξ αποζημίωση.

Την εν λόγω πληροφορία επιβεβαίωσε και στενός συνεργάτης της Άννας Βίσση, όπως μετέφερε ο δημοσιογράφος Θάνος Βάγιος.

govastiletto.gr – Έφη Σαρρή για Νίκο Καρβέλα: «Είναι βαθιά συναισθηματικός άνθρωπος, ίσως να μην το τραβήξει στα άκρα»