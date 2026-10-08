Σε μια νέα ανακοίνωση-«καταπέλτη» κατά της Άννας Βίσση προχώρησε ο Νίκος Καρβέλας, ορθώνοντας τοίχο στη σχέση τους.

Στην απάντηση του μουσικοσυνθέτη, την οποία εξασφάλισε αποκλειστικά η εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» με τη Σίσσυ Χρηστίδου στο MEGA, χρησιμοποιούνται ιδιαίτερα αιχμηρές εκφράσεις τόσο για τη δημοφιλή ερμηνεύτρια όσο και για την οικογένεια Κούστα. Παράλληλα, ο ίδιος καθιστά σαφές πως η Άννα Βίσση καλείται πλέον να κάνει μια νέα αρχή.

Οι γέφυρες ανάμεσα στους δύο καλλιτέχνες έχουν κοπεί οριστικά, με την αντιπαράθεση να οδηγείται στα άκρα και τα δύο μέρη να εμφανίζονται αποφασισμένα να φτάσουν μέχρι τις δικαστικές αίθουσες. Το φυτίλι της ρήξης άναψε λίγο πριν από τη μεγάλη συναυλία της τραγουδίστριας στο ΟΑΚΑ, με την κατάσταση να κλιμακώνεται επικίνδυνα τα αμέσως επόμενα εικοσιτετράωρα.

Όσα είπε ο Νίκος Καρβέλας στη νέα του ανακοίνωση

«Η Άννα Βίσση, μιλώντας προφανώς και εξ ονόματος της εταιρείας παραγωγής, εξέδωσε χθες μια δημόσια ανακοίνωση ως απάντηση στο δελτίο τύπου μου. Αυτά είναι όσα έχω να πω, για την ώρα: Η εταιρεία παραγωγής και η Άννα υποστηρίζουν ότι ήμουν ενήμερος για τη συναυλία στο ΟΑΚΑ και “περήφανος” για αυτό που θα παρουσίαζαν. Ενήμερος για το ίδιο το προαποφασισμένο (ερήμην μου) γεγονός ήμουν – όπως ενήμερη ήταν και όλη η Ελλάδα. Περήφανος, όχι».

Και δεν υπήρξα, ούτε είμαι περήφανος, όχι μόνο για το τελικό αποτέλεσμα, αλλά και για την ανοχή που ανοήτως επέδειξα σε συμπεριφορές όπως αυτή της Άννας και της κας Μέρμηγκα/Κούστα, οι οποίες, άλλωστε, μου απαγόρευσαν να έχω οποιονδήποτε ρόλο, δημιουργικό ή συμβουλευτικό στη συγκεκριμένη συναυλία, προφανώς για να μην “αλλοιώσω” το είδος του θεάματος που μόνες τους είχαν προαποφασίσει να παρουσιάσουν».

«Με την ανακοίνωσή της, η Άννα Βίσση επιβεβαιώνει ξεκάθαρα ότι υπήρχε συμφωνία σε όλες τις συνεργασίες μας για αμοιβή μου πέραν των πνευματικών δικαιωμάτων που εισπράττω μέσω του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης».

Εμμέσως αλλά σαφώς, επιβεβαιώνει, επίσης, ότι η ίδια ήταν απολύτως ενήμερη και ενέκρινε την ντροπιαστική και σκόπιμα προσβλητική και υποτιμητική αλλαγή της θέσης της δικής μου, των οικείων και των προσκεκλημένων μου και την απειλή της απαγόρευσης εισόδου μου στο ΟΑΚΑ, εάν εμφανιζόμουν για να καθίσω στην αρχική μου θέση. Δεν θα προσθέσω τίποτα περισσότερο από το ότι αυτή δεν είναι η Άννα που εγώ ήξερα, αγάπησα και θαύμασα».

«Είναι χονδροειδές ψέμα ότι ζήτησα 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Ζήτησα την ίδια αμοιβή που είχα λάβει, βάσει της πάγιας συμφωνίας μου με την Άννα, για τις συναυλίες στο Καλλιμάρμαρο (επιπλέον, ασφαλώς, των όποιων δικαιωμάτων είχα λαμβάνειν από τον Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης)».

«Αυτή και μόνο είναι η απόλυτη αλήθεια. Η «θέση» τους (αποφεύγω συνειδητά σκληρότερο χαρακτηρισμό) ήταν η εξής: ή παίρνεις τα μισά ή δεν παίρνεις τίποτα, και μάλιστα (τα μισά) υπό τον όρο να μη μιλήσω ποτέ αρνητικά για την Άννα».

Αρνήθηκα κατηγορηματικά, μη δεχόμενος, όπως έχω αναφέρει στο δελτίο τύπου μου, να απαρνηθώ την ελευθερία της γνώμης μου και να την ανταλλάξω με χρήμα».

«Η Άννα είναι, όπως έχω ξαναπεί, ελεύθερη να επιλέξει τον δρόμο της και εγώ να συνεχίσω να ακολουθώ τον δικό μου. Εγώ ως δημιουργός ακολουθώ τις υποδείξεις του δημιουργικού μου γίγνεσθαι. Ποτέ μου δεν συμβιβάστηκα, ποτέ μου δεν έσκυψα το κεφάλι και ποτέ μου δεν εξαγοράσθηκα. Προτιμώ λοιπόν την οικονομική μου αυτοκτονία παρά την ηθική μου δολοφονία. Εν τέλει, μία είναι η πικρή αλήθεια: η Άννα, με την συμπεριφορά της και τις επιλογές όψιμων συνεργατών και φίλων, έθεσε συνειδητά (και ίσως προγραμματισμένα) τον εαυτό της εκτός πλαισίου οποιασδήποτε καλλιτεχνικής μας συνεργασίας στο μέλλον».

Για την οικονομική βοήθεια που αναφέρει η Άννα Βίσση ότι προσέφερε στον Νίκο Καρβέλα, ο ίδιος αναφέρει:

«Το σημείο όμως της ανακοίνωσης που πραγματικά ξεπερνά το όριο του ανεκτού είναι εκείνο στο οποίο με μια εντελώς χαοτική και ακατανόητη διατύπωση, όπου συμφύρονται άτακτα δήθεν δάνεια και δήθεν εξυπηρετήσεις, η Άννα μιλάει για δήθεν εξυπηρέτηση ύψους πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ που υποτίθεται πως μου έκανε ο κύριος Κούστας και μάλιστα επειδή είχα ανάγκη. Ουδέποτε έλαβα χρήματα από τον κύριο Κούστα. Όπως λέγεται, το κεφάλαιο δεν έχει πατρίδα. Μαθαίνω όμως τώρα από την ανακοίνωση της Άννας ότι ειδικά το κεφάλαιο του κυρίου Κούστα έχει τουλάχιστον μεγάλη καρδιά. Φαίνεται πως η εταιρεία παραγωγής του κυρίου Κούστα μπορεί να αισθάνεται άβολα όταν πρέπει να πληρώσει σε έναν δημιουργό αυτά που δικαιούται, αλλά αντ’ αυτού ο ίδιος ο κύριος Κούστας επιδίδεται σε φιλανθρωπία για να με βοηθήσει, προφανώς ως αναξιοπαθούντα.

Αλλά επειδή η μεγαλοψυχία και η φιλανθρωπία έχουν φαίνεται και τα όριά τους, απ’ όσα διαβάζω στην ανακοίνωση της Άννας συνάγεται ότι ο κύριος Κούστας δε με ελέησε ακριβώς. Υποτίθεται μου δάνεισε ποσά για να του τα επιστρέψω. Ελπίζω τουλάχιστον άτοκα. Η ανακοίνωση χαρακτηρίζει τα όσα αναφέρω στο δικό μου δελτίο Τύπου ως λαϊκισμό. Αναρωτιέμαι ποια λέξη μπορεί να αποδώσει την κατασκευή μιας τόσο ακραίας μυθοπλασίας με την οποία οι άνθρωποι αυτοί φτάνουν στο σημείο να αυτοπαρουσιάζονται ως φιλάνθρωποι».

«Γι’ αυτό θα παρακάμψω τόσο την εταιρεία όσο και την Άννα Βίσση και θα στραφώ στο κοινό. Κατανοώ απόλυτα ότι όλη αυτή η συζήτηση περί αμοιβών φαντάζει προκλητική σε ανθρώπους που παλεύουν να βγάλουν το μήνα. Θα ήθελα όμως να απευθύνω μία ερώτηση σε εκείνους που παρακάμπτουν το θέμα αρχών που τίθεται εδώ, επικεντρώνοντας στο ύψος των χρημάτων. Ας αναρωτηθούν οι ίδιοι το εξής και ας απαντήσουν ανυπόκριτα. Αν ο μόχθος και η εργασία τους αποτελούσε τη βασική πρώτη ύλη του υψηλού κέρδους ενός τρίτου που την εκμεταλλεύεται, θα δέχονταν να αποποιηθούν τα δικαιώματά τους;

Πέρα από το θέμα αρχών, όποιος με ξέρει γνωρίζει ότι δεν ασχολήθηκα ποτέ με τη διαχείριση και εξοικονόμηση χρημάτων. Αυτή είναι και η αιτία που όσο εξωφρενικό και να ακούγεται σε τρίτους, όσο καιρό συμπορευόμασταν, η Άννα έχει όντως χρειαστεί να με στηρίξει οικονομικά, όπως και εγώ εκείνη. Αυτή την αμοιβαία στήριξη που έδωσα και που έλαβα, ωστόσο, ποτέ δεν την εξελάμβανα ως απλοχεριά ή μεγαλοψυχία. Θεωρούσα πάντα ότι η αλληλοστήριξη είναι κάτι αυτονόητο για δύο ανθρώπους που έχουν συμπορευτεί με τον τρόπο που έχουμε συμπορευτεί εμείς. Κάποτε Βίσση χωρίς Καρβέλα δεν υπήρχε, όπως και το αντίστροφο. Για να τελειώνουμε. Όσα της οφείλω, τόσα μου οφείλει» προσθέτει.

«Όχι αποκλειστικά για την Άννα. Τίποτα δεν αναφέρεται στην ανακοίνωση για το καλλιτεχνικό μέρος που αποτελεί την αφετηρία και τον κορμό της θέσης μου. Όλη η ανακοίνωση αναλώνεται στα χρήματα. Δεν είναι όμως αυτή η ουσία. Η ουσία είναι ότι τα ίδια τα τραγούδια, η δική της ερμηνεία και η διάδραση με τον κόσμο. Εάν η Άννα θεωρεί ότι η διάδραση με τον κόσμο στο Ολυμπιακό Στάδιο ήταν η ίδια με όλες τις άλλες εμφανίσεις της, πλανάται. Δεν είναι θέμα επιλογής χώρων, όπως έχω πει είναι σύγκρουση μεταξύ τελείως διαφορετικών προθέσεων και οραμάτων. Μετά και από όσα έμαθα περί φιλανθρωπίας και τα όσα υπέστην ως προσβολή, δικαιούμαι να προσθέσω: και νοοτροπιών» αναφέρει επίσης ο Νίκος Καρβέλας στην ανακοίνωσή του.

Και καταλήγει: «Και κάτι τελευταίο περί κόντρας. Η θεωρία του πολέμου διδάσκει το εξής: Στον πόλεμο δεν είναι σοφό να ξεμένεις σε μια θέση αποκομμένη από πόρους. Αγαπητοί χρηματικούς πόρους μπορεί να έχετε άφθονους. Τους μουσικούς πόρους πάλι πολύ φοβάμαι ότι θα πρέπει να ξεκινήσετε να τους αναζητάτε από το μηδέν».

govastiletto.gr -Ασφαλιστικά μέτρα από τον Νίκο Καρβέλα στην Άννα Βίσση – Απαγορεύει την ερμηνεία των κομματιών του