Πάνω από ένας απλός δεσμός, η Άννα Βίσση και ο Νίκος Καρβέλας αποτελούν το πιο διαχρονικό “power couple” της εγχώριας μουσικής σκηνής. Αν και η προσωπική τους σχέση έλαβε τέλος πριν από χρόνια, η αμοιβαία εκτίμηση και η επαγγελματική τους συμπόρευση παραμένουν ζωντανές, αποδεικνύοντας πως ορισμένες συνδέσεις είναι απλώς… ανίκητες στον χρόνο.

Οι δυο τους γνωρίστηκαν στα πρώτα τους βήματα, ερωτεύτηκαν και παντρεύτηκαν το 1983, ενώ την ίδια χρονιά απέκτησαν και την κόρη τους, Σοφία. Αν και το διαζύγιο ήρθε στις αρχές της δεκαετίας του ’90, η σχέση τους δεν διαλύθηκε ποτέ ουσιαστικά, αφού συνεχίζουν να έχουν εξαιρετική επικοινωνία και συνεργασία μέχρι σήμερα.

Το χιουμοριστικό βίντεο από το Hotel Ερμού

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στο TikTok, οι δύο καλλιτέχνες βρίσκονται πάνω στη σκηνή, με τον Νίκο Καρβέλα να μοιράζεται ιστορίες από τη δημιουργία των τραγουδιών του, αποκαλύπτοντας – με χιούμορ – τις πρώτες αντιδράσεις της Άννας Βίσση.

«Θυμάμαι πώς όταν έγραφα τα τραγούδια μου, μου έλεγε “τι μ@λ@κ@α είναι αυτό;”», ανέφερε χαρακτηριστικά, με την Άννα Βίσση να του απαντά πως αυτό είχε συμβεί μόνο σε δύο τραγούδια. Ο ίδιος, ωστόσο, διευκρίνισε ότι αναφερόταν σε κομμάτια που είχε ερμηνεύσει εκείνος.

Στη συνέχεια, περιέγραψε ένα ακόμη περιστατικό: «Τραγούδουσα το “καλοκαιρινές διακοπές” και μου έλεγε “είναι σαν διαφήμιση της Colgate”, το θυμάμαι ακόμα αυτό. Ευτυχώς που την έγραψα και το έβγαλα και θα έλεγα ότι ήταν διαφήμιση της Colgate. Μετά θυμάμαι την αντίδραση στα πρόστυχα (σ.σ το τραγούδι Εσώρουχα). Την είχα δει όντως, το ξέρετε αυτό. Την είχα δει με μαύρα εσώρουχα και ήμουν στο κρεβάτι. Της είπα “μην κουνίεσαι” και εκείνη είπε “τι όργια θα μου κάνει τώρα ο Καρβέλας ο ανώμαλος;”. Προσπερνάω και πάω στο πιάνο. Μου λέει “τι γράφεις; Σοβαρολογείς;”».

