Η ένταση ανάμεσα στον Νίκο Καρβέλα και την Άννα Βίσση εξακολουθεί να απασχολεί τη δημοσιότητα, καθώς οι δύο καλλιτέχνες φαίνεται να βρίσκονται σε ρήξη, χωρίς να είναι σαφές πότε θα υπάρξει κάποια εξέλιξη στην υπόθεση.

Ποιοι καλλιτέχνες θα απευθυνθούν στον Νίκο Καρβέλα

Αφορμή για τις νέες εξελίξεις στάθηκε η απόφαση του Νίκου Καρβέλα να αναλάβει ο ίδιος τη διαχείριση των τραγουδιών του.

Όπως είχε μεταδοθεί στην εκπομπή «Το Πρωινό», αρκετοί καλλιτέχνες εξέτασαν το ενδεχόμενο να αφαιρέσουν τα κομμάτια του από το πρόγραμμά τους.

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε σήμερα ο Θάνος Βάγιος στην εκπομπή, οι καλλιτέχνες που αναμένεται να ζητήσουν την άδειά του για να ερμηνεύσουν τραγούδια του στα νυχτερινά κέντρα όπου θα εμφανίζονται είναι: ο Σάκης Ρουβάς, η Κατερίνα Στανίση, ο Λευτέρης Πανταζής, ο Λάμπης Λιβιεράτος και ο Αντύπας.

Οι εξελίξεις γύρω από τη διαχείριση του μουσικού έργου του Νίκου Καρβέλα αναμένεται να καθορίσουν το πώς θα αξιοποιούνται τα τραγούδια του στα προγράμματα των καλλιτεχνών.