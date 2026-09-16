Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του zougla.gr στην Google
Οι δημόσιες εμφανίσεις του Νίκου Καρβέλα είναι ελάχιστες, ενώ οι τηλεοπτικές του παρουσίες αποτελούν ακόμα πιο σπάνιο γεγονός. Αποφεύγοντας συστηματικά τις συνεντεύξεις τα τελευταία χρόνια, ο ανατρεπτικός δημιουργός καταφέρνει πάντα, με τον εκρηκτικό χαρακτήρα και τις τοποθετήσεις του, να διχάζει και να συζητιέται.
Αυτή τη φορά, ωστόσο, ο Νίκος Καρβέλας ετοιμάζεται για μια σπάνια ζωντανή παρουσία στο στούντιο, όπου θα παραχωρήσει μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης στον Κωνσταντίνο Μπογδάνο, την Εύη Φραγκάκη και τον Τάσο Ντούγκα.
Η πρεμιέρα της εκπομπής θα γίνει την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου στις 23.30 στο Open.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
govastiletto.gr -Νίκος Καρβέλας: Έγινε 75 – Η τρυφερή ανάρτηση της Έλενας Φερεντίνου