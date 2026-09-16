Οι δημόσιες εμφανίσεις του Νίκου Καρβέλα είναι ελάχιστες, ενώ οι τηλεοπτικές του παρουσίες αποτελούν ακόμα πιο σπάνιο γεγονός. Αποφεύγοντας συστηματικά τις συνεντεύξεις τα τελευταία χρόνια, ο ανατρεπτικός δημιουργός καταφέρνει πάντα, με τον εκρηκτικό χαρακτήρα και τις τοποθετήσεις του, να διχάζει και να συζητιέται.

Αυτή τη φορά, ωστόσο, ο Νίκος Καρβέλας ετοιμάζεται για μια σπάνια ζωντανή παρουσία στο στούντιο, όπου θα παραχωρήσει μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης στον Κωνσταντίνο Μπογδάνο, την Εύη Φραγκάκη και τον Τάσο Ντούγκα.

Η πρεμιέρα της εκπομπής θα γίνει την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου στις 23.30 στο Open.

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