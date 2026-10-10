Ένα σοβαρό φορολογικό μέτωπο, που αφορά ποσά της τάξεως των 850.000 ευρώ, φαίνεται πως ανοίγει για τον Νίκο Καρβέλα στον απόηχο της έντονης σύγκρουσής του με την Άννα Βίσση. Σύμφωνα με δικαστικές πηγές, η ΑΑΔΕ έχει θέσει στο «μικροσκόπιο» τα οικονομικά στοιχεία του γνωστού μουσικοσυνθέτη, αλλά και της τραγουδίστριας, εστιάζοντας μεταξύ άλλων στη μεγάλη συναυλία του ΟΑΚΑ.

Η υπόθεση που εξετάζουν οι αρχές δεν αφορά μόνο το μέγεθος των ποσών, αλλά και τον τρόπο καταβολής, τη φορολογική τους αποτύπωση και τον χρόνο δήλωσής τους. Μάλιστα, η κατάσταση γίνεται ιδιαίτερα επιβαρυντική για τον ίδιο καθώς σύμφωνα με πηγές, μετά τη σύγκρουσή του με την Άννα Βίσση, έγινε φορολογικός έλεγχος από τον οποίο φάνηκε ότι δεν είχε υποβάλλει φορολογική δήλωση για το 2025.

Οι ελεγκτές έφυγαν από το σπίτι του και προχώρησαν σε ευρύτερο έλεγχο

Υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίες, σύμφωνα με πληροφορίες, επισκέφτηκαν τον Καρβέλα στο σπίτι του προκειμένου να του επιδώσουν σημείωμα για την υποχρέωση υποβολής δήλωσης, έστω και εκπρόθεσμης, πράγμα που θα είχε ως συνέπεια ένα πρόστιμο.

Όταν ο κ. Καρβέλας άνοιξε την πόρτα, λένε πηγές στο mononews, έγινε ένα μικρό επεισόδιο καθώς ο ιδιαίτερος χαρακτήρας του μουσικοσυνθέτη και το εκρηκτικό του ταπεραμέντο, έφεραν βρισιές προς τους εφοριακούς οι οποίοι αποχώρησαν άπραγοι και χωρίς να δώσουν συνέχεια.

Οι ελεγκτές έφυγαν από το σπίτι του και προχώρησαν σε ευρύτερο έλεγχο ψηφιακά όπου και του κοινοποίησαν την υποχρέωση να υποβάλει δήλωση.

Ο Νίκος Καρβέλας αμέσως συμμορφώθηκε με τη φορολογική αρχή και στη δήλωση που έκανε ανέφερε και το ποσό των 850.000 ευρώ.

Προφανώς η καθυστερημένη δήλωση επέφερε κάποιο πρόστιμο, ωστόσο, το βασικό πρόβλημα είναι η πηγή των χρημάτων, ο λόγος που ο μουσικοσυνθέτης τα εισέπραξε και με ποια ιδιότητα.

Σύμφωνα με όσα υποστηρίζονται στις πληροφορίες που έχουν περιέλθει σε γνώση μας, ο Νίκος Καρβέλας φέρεται να έχει διακόψει την ατομική επιχειρηματική του δραστηριότητα εδώ και περίπου τέσσερα χρόνια.

Βγήκε σύνταξη εδώ και περίπου τέσσερα χρόνια

Εκτοτε βγήκε στη σύνταξη και μάλιστα είναι χαμηλοσυνταξιούχος που βεβαίως βιοπορίζεται από το σπουδαίο μουσικό του έργο και τα πνευματικά δικαιώματα που λαμβάνει ή από άλλες αμοιβές.

Ωστόσο, αν και συνταξιούχος φέρεται να έχει εισπράξει σημαντικά χρηματικά ποσά από εταιρικά σχήματα χωρίς να εμφανίζεται ο ίδιος, κατά τις ίδιες πληροφορίες, ως εταίρος ή διαχειριστής τους.

Αυτά τα στοιχεία, εφόσον επιβεβαιωθούν, δημιουργούν ένα πεδίο φορολογικών ερωτημάτων, χωρίς ωστόσο να αποδεικνύουν από μόνα τους οποιαδήποτε παρανομία.

Η διακοπή δραστηριότητας και οι χρηματικές καταβολές

Κατά τις διαθέσιμες πληροφορίες, η ατομική επιχειρηματική του δραστηριότητα έχει διακοπεί εδώ και περίπου τέσσερα χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι δεν διατηρούσε ενεργή ατομική επαγγελματική εγκατάσταση, δεν είχε δηλαδή μπλοκάκι ή άλλου είδους εταιρεία για την άσκηση της συγκεκριμένης δραστηριότητας.

Η διαπίστωση αυτή δεν συνεπάγεται αυτομάτως ότι απαγορευόταν να λαμβάνει αμοιβές ή άλλα εισοδήματα.

Ένας μουσικοσυνθέτης, για παράδειγμα, μπορεί να εισπράττει χρήματα από πνευματικά δικαιώματα, συμβατικές συμφωνίες, εκμετάλλευση έργων ή άλλες νόμιμες πηγές, χωρίς κάθε περίπτωση να προϋποθέτει την ίδια φορολογική αντιμετώπιση.

Εκείνο που έχει σημασία είναι να εξακριβωθεί η πραγματική φύση των συγκεκριμένων καταβολών.

Πρόκειται για αμοιβές που συνδέονται με μουσικά έργα; Για δικαιώματα εκμετάλλευσης παλαιότερων δημιουργιών; Για αποδοχές βάσει κάποιας συμβατικής σχέσης; Ή για χρηματικές παροχές που έχουν διαφορετική νομική και φορολογική βάση;

Οι απαντήσεις δεν μπορούν να προκύψουν μόνο από το ύψος των χρημάτων ή από την απουσία ενεργής ατομικής επιχείρησης.

Απαιτείται να εξεταστούν οι συμβάσεις, τα παραστατικά, οι φορολογικές βεβαιώσεις και ο πραγματικός λόγος κάθε καταβολής.

Θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι οι εταιρείες μπορούν νόμιμα να καταβάλλουν χρήματα σε τρίτους για εργασία, υπηρεσίες, δικαιώματα και άλλες συμβατικές υποχρεώσεις, χωρίς οι αποδέκτες να συμμετέχουν στη διοίκηση ή στο κεφάλαιό τους.

Το ερώτημα, επομένως, δεν είναι απλώς γιατί ένας μη εταίρος λαμβάνει χρήματα από μια εταιρεία.

Είναι ποια ακριβώς οικονομική σχέση δικαιολογεί τις καταβολές, και με ποιον φορολογικό χαρακτηρισμό δηλώθηκαν στις αρμόδιες αρχές.

Η ύπαρξη συγκεκριμένων συμφωνητικών, η περιγραφή των αμοιβών και η τυχόν παρακράτηση φόρου αποτελούν στοιχεία καθοριστικά για την αξιολόγηση της υπόθεσης.

Ο μουσικοσυνθέτης θα έπρεπε να δηλώσει και να δικαιολογήσει τα 850.000 ευρώ είτε ότι είναι κάποια δωρεά, πράγμα που σημαίνει ότι έπρεπε να πληρώσει φόρο 40% (είναι ο συντελεστής φορολογίας για δωρεές από μακρινούς συγγενείς ή μη συγγενείς), άρα 340 χιλιάδες ευρώ.

Είτε θα έπρεπε να πει ότι είναι αμοιβή για κάποια επιχειρηματική δραστηριότητα, για την οποία όμως δεν έχει κάνει κάποια έναρξη επαγγέλματος.

Το κρίσιμο στοιχείο, λοιπόν, είναι ο συγκεκριμένος κωδικός εισοδήματος και το καθεστώς βάσει του οποίου δηλώθηκε η καταβολή.

Εάν, για παράδειγμα, τα χρήματα αφορούν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, η φορολογική μεταχείριση ενδέχεται να διαφέρει ουσιωδώς από εκείνη των αμοιβών για επιχειρηματική δραστηριότητα.

Αντίστοιχα, εάν πρόκειται για αποδοχές από σχέση εργασίας ή άλλη σύμβαση, θα πρέπει να εξεταστεί το πραγματικό περιεχόμενο της συμφωνίας.

Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο η ακριβής φύση των βεβαιώσεων αποτελεί βασικό στοιχείο που πρέπει να αποσαφηνιστεί πριν εξαχθεί οποιοδήποτε συμπέρασμα.

Βεβαίως, το γεγονός ότι μέχρι πριν από λίγες ημέρες που έγινε ο έλεγχος ο Νίκος Καρβέλας δεν είχε κάνει φορολογική δήλωση κι έσπευσε να την κάνει μετά από παρέμβαση της ΑΑΔΕ, ενδεχομένως να είναι επιβαρυντικό στοιχείο για τον ίδιο.

Η υπόθεση, όπως περιγράφεται από τις πληροφορίες, αποκτά ενδιαφέρον λόγω του ύψους των χρηματικών ποσών και της φερόμενης ιδιαιτερότητας της επαγγελματικής κατάστασης του αποδέκτη.

Δεν είναι, ωστόσο, το μέγεθος των εισοδημάτων εκείνο που καθορίζει εάν υπάρχει φορολογική παράβαση.

Ούτε η λήψη σύνταξης ούτε η διακοπή ατομικής επιχειρηματικής δραστηριότητας αποκλείουν αυτομάτως τη νόμιμη απόκτηση σημαντικών χρηματικών ποσών.

Αυτό που έχει σημασία είναι η ύπαρξη επαρκούς φορολογικής τεκμηρίωσης.

Σε αυτό ακριβώς το σημείο συγκεντρώνεται το ενδιαφέρον: στον συνδυασμό της προέλευσης των χρημάτων, του τρόπου δήλωσής τους, των φορολογικών υποχρεώσεων που ενδεχομένως γεννήθηκαν και της χρονικής αλληλουχίας των ενεργειών που περιγράφονται.

Φωτογραφίες: NDP photo agency

Πηγή: mononews.gr

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