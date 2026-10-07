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Ο Νίκος Καρβέλας ήταν καλεσμένος της εκπομπής «Κοινωνία Άνω Κάτω» στο Open, με παρουσιαστή τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο, την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου και 9 μέρες πριν την sold out συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ.
Στη ζωντανή συνέντευξη στο πλατό της εκπομπής, η οποία είχε διάρκεια 63 λεπτά, ο συνθέτης δεν αναφέρθηκε σε κανένα σημείο της συζήτησης στην Άννα Βίσση και τη συναυλία στο ΟΑΚΑ. Απεναντίας, μίλησε για το βιβλίο του, κάνοντας ορισμένες αναφορές στην προσωπική του ζωή.