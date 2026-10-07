«Ερωτευόμουν σαν ηλίθιος, αγαπούσα σαν ηλίθιος, φερόμουν σαν ηλίθιος. Όμως, είχα μια ικανότητα να το αντιλαμβάνομαι και αυτό με κάνει ιδιοφυή», είπε κάποια στιγμή, ενώ κατά τη διάρκεια της συνέντευξης έκανε και μια αναφορά για τον ρόλο που παίζουν τα χρήματα στην Ελλάδα. «Αφού έχουν βάλει το χρήμα ως μέσον συνεννόησης και επικοινωνίας, δεν μπορεί να αλλάξει τίποτα στην Ελλάδα. Κάποιος πρέπει να είναι δούλος».

Ύστερα από τις τελευταίες εξελίξεις και τις εκατέρωθεν ανακοινώσεις, παρουσιαστές ιδιωτικών σταθμών έχουν προσεγγίσει τον Νίκο Καρβέλα, προκειμένου να πάει καλεσμένος στις εκπομπές τους, για να δώσει μια ζωντανή και όχι μαγνητοσκοπημένη συνέντευξη. Στην αντίπερα όχθη, η Άννα Βίσση τόνισε στο τέλος της δικής της ανακοίνωσης ότι είναι η τελευταία φορά που μιλάει για το συγκεκριμένο θέμα.

Πηγές του ρεπορτάζ, αναφέρουν ότι ο μουσικοσυνθέτης ενδέχεται να απαντήσει στην ανακοίνωση της Άννας Βίσση, είτε με νέο κείμενο, είτε μέσα από μια μεγάλη συνέντευξη που θα παραχωρήσει, είτε σε τηλεοπτική εκπομπή, είτε σε vidcast στο διαδίκτυο.

Δείτε όλη τη συνέντευξη:

govastiletto.gr – Νίκος Καρβέλας: Η πρώτη αντίδραση μετά την αιχμηρή απάντηση της Άννας Βίσση για τη συναυλία στο ΟΑΚΑ