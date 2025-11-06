Επιμέλεια: Αγγελική Στόγια

Ο Νίκος Καρβέλας παραχώρησε μία αποκαλυπτική συνέντευξη στη διαδικτυακή εκπομπή των «Rainbow Mermaids» και μεταξύ άλλων, μίλησε για το πώς έχει εξελιχθεί σήμερα το έντεχνο τραγούδι.

Ο γνωστός συνθέτης που όπως είναι γνωστό δεν μασάει στα λόγια του χαρακτήρισε το συγκεκριμένο είδος ως «το τραγούδι των ατάλαντων και των δυσκοίλιων».

«Η εντεχνίλα άρχιζε να σαπίζει όταν σταμάτησε το ωραίο ελληνικό τραγούδι έγινε έντεχνο, δηλαδή το τραγούδι των ατάλαντων, των δυσκοίλιων. Το έντεχνο είναι το τραγούδι της δυσκοιλιότητας. Προσπαθούν να βρουν δύσκολα λόγια, δύσκολες αρμονίες για να μιμηθούν τον Χατζιδάκη. Είναι δακρύβρεχτα σενάρια της σύγχρονης ελληνικής μουσικής κουλτούρας. Δακρύβρεχτα!

Τότε οι συνθέτες ήταν ελληνοπρεπείς συνθέτες με προσωπικότητα και με ταλέντο, ελληνοπρεπέστατο. Αλλά ταλέντο. Από το 1990 και μετά που τελείωσε αυτή η γενιά συνθετών, έπεσε στο χάος των έντεχνων, των ανθρώπων που δεν μπορώ να κρίνω. Άμα κρίνεις πιάνεσαι κορόιδο. Δεν μιλάω για όλα τα τραγούδια, υπάρχουν εξαιρέσεις, αλλά ο κανόνας είναι οχετός» είπε ο Νίκος Καρβέλας.

