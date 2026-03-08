Ο Νίκος Καρβέλας παρουσιάζει το «Ρέκβιεμ για τη γυναίκα», που κυκλοφορεί από την Panik Gold.

Το «Ρέκβιεμ για τη γυναίκα» δεν είναι ένα τραγούδι. Είναι μια μουσική τοποθέτηση για τον τρόπο με τον οποίο η κοινωνία κρίνει κι αντιμετωπίζει τις γυναίκες, καταγράφοντας τη γλώσσα που χρησιμοποιείται για εκείνες, χωρίς εξωραϊσμούς.

Ο ίδιος ο Νίκος Καρβέλας αναφέρει:

«Όταν η γυναίκα κάποτε αντιληφθεί ότι η μητρότητα δεν αποτελεί μέσο ολοκλήρωσης του εγώ της, αλλά τον μόνο σίγουρο τρόπο για την ολοκληρωτική απώλειά του, τότε ίσως ο κόσμος αυτός αλλάξει.

Τότε ίσως η γυναίκα βρει το χρόνο και τη διάθεση που τώρα δεν έχει ένεκα μητρότητας, για να διαπιστώσει ότι οι ανδρόπλαστες θρησκείες, πατρίδες και οικογένειες την χρησιμοποιούν για να υπάρχουν και να καταδυναστεύουν τον κόσμο που εκείνη γεννάει και άθελά της διαστρεβλώνει.

Τότε ίσως η εξουσία αλλάξει χέρια για πρώτη φορά από τη γέννηση του κόσμου».

Βρείτε το «Ρέκβιεμ για τη γυναίκα» στις streaming υπηρεσίες: bfan.link/rekviem-gia- ti-gynaika

