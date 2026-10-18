Νίκος Κοκλώνης: Απόδραση στη Νέα Υόρκη – Το εντυπωσιακό καρουζέλ φωτογραφιών του

Μέσα από τον προσωπικό λογαριασμό του στο Instagram, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους ένα πλούσιο φωτογραφικό άλμπουμ, δίνοντάς τους μια γεύση από την παραμονή του στην πόλη που δεν κοιμάται ποτέ. Στα στιγμιότυπα που ανέβασε, ο Νίκος Κοκλώνης ποζάρει στους δρόμους της Νέας Υόρκης, απολαμβάνει χαλαρές εξόδους και παρουσιάζει διαφορετικές στιλιστικές επιλογές, με τα ιδιαίτερα αξεσουάρ να πρωταγωνιστούν.

Όπως αποκάλυψε στη λεζάντα της ανάρτησής του, το ταξίδι αποτέλεσε μια ευκαιρία να περάσει ποιοτικό χρόνο με την αδελφή του, να πραγματοποιήσει αγαπημένες βόλτες και να γεμίσει ενέργεια για όσα ακολουθούν.

Συγκεκριμένα, έγραψε στη λεζάντα του: «Νέα Υόρκη, Νέα Υόρκη. Μια μικρή απόδραση στην αγαπημένη μου Νέα Υόρκη, λίγες μέρες πριν ανάψουν ξανά τα φώτα και ξεκινήσουν τα γυρίσματα! Λίγος χρόνος με την αδελφή μου, αγαπημένες βόλτες, όμορφες στιγμές και μπαταρίες γεμάτες για όσα έρχονται! Σύντομα επιστροφή στη δουλειά».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Nikolaos Koklonis (@nkoklonis)

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