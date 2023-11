Με τους Αδαμαντίδη- Στανίση- Καψάλη επέλεξε να διασκεδάσει, το βράδυ της Παρασκευής, ο Νίκος Κοκλώνης.

Ο παρουσιαστής του Fame Story μαζί με τον Γιώργο Αρσενάκο, την Πηγή Δεβετζή και φίλους τους, βρέθηκαν, πρώτο τραπέζι πίστα, στο Vegas Live Stage, για να απολαύσουν από κοντά το πρόγραμμα που παρουσιάζουν ο Θέμης Αδαμαντίδης, με τον Γιάννη Καψάλη και την Κατερίνα Στανίση.

Ο γνωστός τηλεοπτικός παραγωγός, όλο το βράδυ, δεν έκρυψε το πόσο καλά περνούσε, ενώ χαιρέτησε θερμά και τους τρεις καλλιτέχνες, με τους οποίους τον ενώνει μία πολύ ιδιαίτερη φιλική σχέση, αφού είχαν περάσει και από το τηλεοπτικό του project, Just the 2 of Us.

Τόσο ο Νίκος Κοκλώνης, όσο και η παρέα του, τράβηξαν πάνω τους, όλα τα βλέμματα των θαμώνων, αλλά και τα φλας των φωτογράφων, σε ένα μοναδικό γλέντι, στο Vegas Live Stage!

