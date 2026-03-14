Καλεσμένος στην εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη» με τον Φάνη Λαμπρόπουλο, βρέθηκε το βράδυ της Παρασκευής, ο Νίκος Κοκλώνης.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο γνωστός παραγωγός και παρουσιαστής αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στα σχόλια που προκάλεσε η επιστροφή του J2US στο OPEN, αλλά και στις δηλώσεις που είχε κάνει για το show ο Γιώργος Λιάγκας.

«Είναι ένα φιλανθρωπικό σόου, αλλά για μένα είναι το πάρτι. Θέλω να βγαίνω εκεί πάνω και να περνάω καλά με την παρέα, με τους κριτές, με τους συμμετέχοντες και με τον κόσμο στο σπίτι. Αυτή είναι η χαρά μου. Και όταν μου λένε “ξέρεις, δεν μας αρέσει αυτό”, σώπα ρε… δεν σας αρέσει αυτό; Εσείς τι παίζετε στην ψυχαγωγία;».

«Παρέα με τον Γιώργο Λιάγκα δεν κάνουμε, τον εκτιμώ πάρα πολύ. Εκνευρίζομαι πάρα πολύ όταν, μερικές φορές, γίνεται κίτρινος με τα σχόλια που κάνει. Λέει ξαφνικά ότι δεν του αρέσουν κάποιες σκηνές ή κάποια άτομα στο J2US, τα οποία τα είπε trash. Τrash, για εμένα, είναι τα θέματα που επιλέγουμε να παίξουμε και όχι η διασκέδαση που δίνουμε στον κόσμο μέσα από ψυχαγωγικές εκπομπές, όπως είναι τα σόου ή η δική σου βραδινή εκπομπή».

