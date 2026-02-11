Με αφορμή την πρεμιέρα του J2US, ο Νίκος Κοκλώνης παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό ΟΚ!. Ο γνωστός τηλεοπτικός παραγωγός αναφέρθηκε μέσα σε όλα στην Κατερίνα Καινούργιου, κατά τη διάρκεια της συζήτησης για τους ανθρώπους που του γύρισαν την πλάτη.

Πιο συγκεκριμένα, σε ερώτηση για το αν γνώριζε ότι θα κάνει ισχυρούς εχθρούς το γεγονός ότι έδινε τόσα χρήματα σε παραγωγές του, ο Νίκος Κοκλώνης απάντησε: «Δεν το σκεφτόμουν έτσι, γιατί δεν έδινα χρήματα για να ανταγωνιστώ τους άλλους. Δεν έλεγα «θα σου δώσω πιο πολλά για να μη σε πάρει ο απέναντι». Αυτό που ήθελα ήταν να είμαστε όλοι καλά. Να είμαι ο καλός που διαπραγματεύεται με τα κανάλια για να πάρουν περισσότερα χρήματα οι φίλοι του. Και αυτό δεν σου κρύβω ότι με έκανε να νιώθω ωραία. Δεν πίστευα ποτέ ότι αυτοί οι ίδιοι, θα μου καταλόγιζαν γιατί το έκανα. Όταν σου έκανα τα 100, 1000, θεωρούσα ότι θα το εκτιμήσεις. Δεν εκτιμήθηκε. Καταλαβαίνω γιατί κάποιοι καναλάρχες και κάποιες εταιρίες παραγωγής δεν με συμπαθούσαν. Γιατί χάλαγα την πιάτσα. Αλλά εγώ το έκανα για το καλό της πιάτσας.

Όταν αυτή η πιάτσα μου γύρισε την πλάτη, είπα: «Τελικά έκανες λάθος». Έπρεπε να πάω με το κύμα, να τα έχω καλά με τα κανάλια και να μειώνω τιμές. Γιατί όταν έδινα τα διπλάσια και τριπλάσια σε έναν τεχνικό που συνεργαζόταν και με άλλη εταιρία και στη συνέχεια πήγαινε αλλού με 70% μείωση και έλεγε «τι καλά που είμαστε εδώ τώρα», τότε νιώθω δύο φορές βλάκας που έδινα για οκτώ χρόνια αυτά τα χρήματα».

«Και τους πληρώνουν λιγότερο και λένε και «ευχαριστώ». Άρα λάθος ήμουν εγώ. Τότε είπα ότι θα συνεχίσω τις παραγωγές που είχε φανεί η εκτίμησή τους, όπως της Σίσσυς Χρηστίδου, και όσες είναι πλέον συμφέρουσες οικονομικά. Το ίδιο ισχύει και για εμένα τον ίδιο. Δεν πρόκειται να παρουσιάσω ξανά εκπομπή βάζοντας χρήματα από την τσέπη μου. Αλλιώς καλά να είμαστε, έχω να κάνω πολλά πράγματα κι εκτός τηλεόρασης» συμπλήρωσε.

Για την Κατερίνα Καινούργιου, σημείωσε: «Δε με πληγώνει τίποτα πλέον. Έχω αποφασίσει να μη συζητάω πια για την Κατερίνα Καινούργιου. Δεν παύει να είναι ένα σημαντικό κομμάτι της επαγγελματικής μου πορείας από τη στιγμή που μπήκα στην τηλεόραση. Για εμένα δεν ήταν η παρουιάστρια Κατερίνα, ήταν η φίλη μου, η οικογένειά μου. Όπως μπορεί να τσακωθείς με την αδελφή σου -γιατί τέτοια σχέση είχαμε- και μετά να τα ξαναβρείς. Ποτέ δεν ήθελα το κακό της, θέλω να είναι καλά, είμαι χαρούμενος για το μωράκι που περιμένει. Κάποια στιγμή στο μέλλον θα καθίσουμε μαζί και θα τα λύσουμε. Δεν νομίζω ότι αφορά τον κόσμο αν είμαι πληγωμένος από την Κατερίνα, αν ήταν αχάριστη εκείνη ή εγώ. Θα μπορούσαμε να δώσουμε πολλούς τίτλους εδώ για το κουτσομπολιό, αλλά η ουσία είναι πιο βαθιά γιατί έχουμε περάσει πολλές στιγμές μαζί. Σίγουρα με έχει εκνευρίσει και την έχω εκνευρίσει, είναι δεδομένο αυτό.

Όχι, δεν μιλάμε, δεν την έχω ξεμπλοκάρει στα social, αλλά σʼ το ξαναλέω: Και με την αδελφή μου που τσακώνομαι δεν σημαίνει ότι δεν την αγαπάω. Εξακολουθώ να θέλω το καλύτερο για την Κατερίνα».

govastiletto.gr -Νίκος Κοκλώνης για την Δέσποινα Βανδή – «Δεν έχουμε τσακωθεί, την θέλω στο πρώτο επεισόδιο του J2US»