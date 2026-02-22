Ο Νίκος Κοκλώνης μίλησε στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» και στη δημοσιογράφο Μένια Κούκου από τα παρασκήνια του δεύτερου live του J2US.

Ο παρουσιαστής και παραγωγός ρωτήθηκε, μεταξύ άλλων, αν έλαβε κάποιο μήνυμα από την πρώην κολλητή του, Κατερίνα Καινούργιου για «καλή επιτυχία».

«Δεν έλαβα κάποιο μήνυμα από την Κατερίνα Καινούργου. Δεν περίμενα να λάβω. Όταν κάνεις κάτι, δεν περιμένεις να λάβεις. Δε ξέρω και πώς θα μπορούσα να λάβω γιατί είμαστε μπλοκαρισμένοι. Κάνε το καλό και ρίξτο στο γιαλό έλεγε η γιαγιά μου, κι εγώ το έχω κάνει το καλό και το έχω κάνει αρκετά», είπε ο Νίκος Κοκλώνης για την Κατερίνα Καινούργιου.

Νίκος Κοκλώνης για Κατερίνα Καινούργιου: «Δεν την έχω ξεμπλοκάρει στα social, όμως θέλω το καλύτερο για εκείνη»