Ο Νίκος Κοκλώνης αποφάσισε, καθισμένος στον καναπέ της Σίσσυς Χρηστίδου, στο πλατό της εκπομπής «Χαμογέλα και πάλι», το πρωί της Κυριακής 8/2, να μιλήσει για όλους και για όλα. Αφού αναφέρθηκε στο θάνατο του πατέρα του, και στη σχέση του με την Κατερίνα Καινούργιου σήμερα, έλυσε όσα ερωτηματικά είχαν δημιουργηθεί με την είδηση ότι η Δέσποινα Βανδή δεν θα είναι στο J2us, που έρχεται ξανά στις οθόνες μας, στις 14 Φεβρουαρίου.

«Έρχεται το J2us. Δεν το πίστευα, είχε μπει στον πάγο και ξαφνικά χτυπάει ένα τηλέφωνο. Με παίρνει ένας άνθρωπος που γνώρισα στην ζωή μου τώρα τελευταία και μου λέει θέλω να κάνεις το Just και του λέω έγινε. Μέχρι τα Χριστούγεννα δεν το πίστευα. Βγαίνουμε στον αέρα.

Σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία η Βίκυ Σταυροπούλου μου στάθηκε από την πρώτη μέρα. Και στο θάνατο του μπαμπά μου. Ήταν αυτή που μου έλεγε “έλα ρε σήκω! Δε με νοιάζουν τα λεφτά, τίποτα, είμαστε οικογένεια, πάμε!”. Η Καίτη Γαρμπή μου έστελνε ηχητικά που μου έλεγε “έλα λιοντάρι μου, σε παρακαλώ πολύ μην στεναχωριέσαι”. Σπαθί η Καίτη Γαρμπή. Όσοι δεν την ξέρουν, πρέπει να την γνωρίσουν. Δεν έχω ξαναζήσει τέτοιο χαρακτήρα σε μια μεγάλη σταρ, όσο είναι η Καίτη. Ο Σταμάτης Φασουλής “άντε αγόρι μου ξεκινάμε, μην στεναχωριέσαι είμαι εδώ”, όλοι αυτοί έβαλαν πλάτη και με χρήματα, όχι μόνο με λόγια.

Δεν θα έχουμε την Δέσποινα, θα είμαστε αυτοί οι τρεις κι ένας guest κριτής σε κάθε live. Τι σκέφτηκα; Σκέφτηκα ότι η οικογένεια του Just πρέπει να είναι το ίδιο, άρα κρατάω την οικογένεια κι επειδή δεν μπορώ να βάλω μόνιμα την Μαρία (Μπακοδήμου) που ξεκινά τον Αδύναμο Κρίκο, θα βάζω ένα guest κριτή. Αυτό το Σάββατο επειδή είναι η γιορτή των ερωτευμένων, θα βγούμε από το κουτί. Έχω κάνει τα πάντα για να φέρω τον Γιώργο Λιάγκα, είμαι πολύ κοντά».

«Η Δέσποινα δυστυχώς δεν θα είναι, γιατί έχει το μαγαζί και για τους δικούς της λόγους έχει αποφασίσει να μην κάνει τηλεόραση. Θα έρθει σε ένα επεισόδιο όμως, εγώ την ήθελα στην πρεμιέρα, αλλά είπε δεν μπορεί. Έχουμε περάσει τόσα πράγματα μαζί και δεν θα μπορούσε να μην ήταν στην καρδιά μας. Η Βίκυ θα στεναχωρηθεί περισσότερο από όλους. Την αγαπάω πάρα πολύ.

Όταν μου είπε “Νίκο δεν θέλω να είμαι” δεν το πίστευα. Πρέπει να σεβαστώ την άποψή της. Δεν έχουμε τσακωθεί, δεν έχουμε οικονομικό θέμα με την Δέσποινα. Δεν μιλάμε όπως μιλάγαμε, δεν θα πω ψέματα. Απλά εγώ τον τελευταίο χρόνο δεν είχα μιλήσει με κανέναν. Δεν έχουμε τσακωθεί, δεν θέλω να βγει κάποιος τίτλος».

