Συγκλονισμένος από το πολύνεκρο δυστύχημα στη Ρουμανία δήλωσε ο Νίκος Κοκλώνης, ο οποίος με μια λιτή αλλά φορτισμένη ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα εξέφρασε τη βαθιά του οδύνη. Ο γνωστός παραγωγός έστειλε μήνυμα συμπαράστασης στις οικογένειες των επτά αδικοχαμένων φιλάθλων του ΠΑΟΚ, δηλώνοντας πως “τα λόγια είναι φτωχά” μπροστά σε μια τέτοια απώλεια.

«Πόνος που δεν χωράει στο μυαλό… ένα γιατί χωρίς εξήγηση… έφυγαν για το μεγάλο ταξίδι στο δρόμο για τη μεγάλη τους Αγάπη. Η θλίψη ξεχειλίζει… Συλλυπητήρια και δύναμη στους οικείους τους».

Την ανάρτησή του συνόδευε μια μαύρη κορδέλα, σύμβολο πένθους και σεβασμού στη μνήμη των θυμάτων, αποτυπώνοντας με τον πιο λιτό τρόπο το βαρύ κλίμα που επικρατεί μετά το τραγικό δυστύχημα.

