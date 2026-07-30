Ο γνωστός παρουσιαστής και CEO της Barking Well επέλεξε για ακόμη μία φορά τη Μύκονο, ένα νησί που αγαπά ιδιαίτερα και επισκέπτεται συχνά, προκειμένου να γεμίσει τις μπαταρίες του

Το πρωί της Τετάρτης 29 Ιουλίου, ο Νίκος Κοκλώνης δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μία άκρως καλοκαιρινή φωτογραφία του. Εκείνο, ωστόσο, που έκλεψε την παράσταση δεν ήταν μόνο το στιγμιότυπο από το Νησί των Ανέμων, αλλά κυρίως η αινιγματική ερώτηση με την οποία επέλεξε να το συνοδεύσει.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Nikolaos Koklonis (@nkoklonis)

«Πιστεύετε στους καλοκαιρινούς έρωτες;», έγραψε χαρακτηριστικά, αφήνοντας τους διαδικτυακούς του φίλους να αναρωτιούνται τι μπορεί να κρύβεται πίσω από τη συγκεκριμένη αναφορά.

Η φράση του ήταν αρκετή για να ανοίξει μία μεγάλη συζήτηση γύρω από τους έρωτες που γεννιούνται κατά τη διάρκεια των διακοπών ενώ δεν ήταν λίγοι εκείνοι που προσπάθησαν να αποκωδικοποιήσουν το μήνυμά του, αναζητώντας κάποιο βαθύτερο νόημα πίσω από την ανάρτηση.

Ο ίδιος, πάντως, δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες ούτε αποκάλυψε αν η ερώτησή του είχε προσωπική αφορμή ή αν επρόκειτο απλώς για μία παιχνιδιάρικη καλοκαιρινή σκέψη.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Nikolaos Koklonis (@nkoklonis)

Ο Νίκος Κοκλώνης παραμένει ιδιαίτερα ενεργός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και συχνά επιλέγει να μοιράζεται με τους ακολούθους του εικόνες από την προσωπική και επαγγελματική καθημερινότητά του.

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