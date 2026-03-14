Καλεσμένος «Στην αγκαλιά του Φάνη», βρέθηκε ο Νίκος Κοκλώνης, το βράδυ της Παρασκευής 13/3 και μίλησε για όλους και τα όλα.

Μεταξύ άλλων, έκανε μια αποκάλυψη και για την Κατερίνα Καινούργιου που από φίλοι πλέον δεν έχουν καμία επαφή.

Να θυμίσουμε ο Νίκος Κοκλώνης και η Κατερίνα Καινούργιου σταμάτησαν να έχουν επαφές όταν είχε «ξεσπάσει» η θύελλα με τα οικονομικά προβλήματα στην εταιρεία του παραγωγού. Το ένα έφερε το άλλο, με τον πρώτο να δηλώνει πως η άλλοτε φίλη του δεν τον στήριξε στα δύσκολα.

«Δεν βλέπω φέτος στην εκπομπή της για πάρα πολλούς λόγους. Πρώτον γιατί δεν είναι παραγωγή μου και αυτό το χτίσαμε μαζί. Δεύτερον γιατί έχουμε αυτό το φιλικό – οικογενειακό beef μεταξύ μας και τρίτον γιατί δεν μπορώ να είμαι αντικειμενικός. Την αγαπάω πάρα πολύ, έχουμε περάσει πολλά πράγματα μαζί, είχαμε μια φιλική σχέση, σχεδόν οικογενειακή γιατί για εμένα ήταν η αδελφή μου, όπως το ίδιο και για εκείνη εγώ. Είχαμε και την επαγγελματική σχέση. Δεν αλλάζει αυτό. Είμαι πολύ χαρούμενος που περιμένει το παιδάκι της. Σίγουρα θα ήθελα να είμαι δίπλα της, δεν είμαι», ανέφερε αρχικά στην εκπομπή του ΣΚΑΪ.

«Συναντηθήκαμε πριν μία εβδομάδα κατά τύχη. Ήμασταν σε ένα εστιατόριο στην Αθήνα, ήταν μία έντονη στιγμή και για τους δυο μας. Θεωρώ έχουμε κάνει και οι δύο λάθη. Έχουμε πολλά να πούμε σύντομα. Οι οικογένειες τσακώνονται, δεν σημαίνει ότι δεν αγαπιούνται», αποκάλυψε ο Νίκος Κοκλώνης.

