Με μια άκρως συγκινητική δημοσίευση στο Instagram, ο Νίκος Κοκλώνης τίμησε τη μνήμη του πατέρα του, Δημήτρη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή πέρυσι. Ο παρουσιαστής μοιράστηκε τις σκέψεις του με τους διαδικτυακούς του φίλους το Σάββατο 4 Ιουλίου, δείχνοντας πόσο βαθιά είναι η απώλεια ακόμα και σήμερα.

Θυμίζουμε ο Δημήτριος Κοκλώνης άφησε την τελευταία του πνοή στις 5 Ιουλίου 2025 σε ηλικία 79 ετών και ο θάνατός του σκόρπισε θλίψη στα αγαπημένα του πρόσωπα.

Ο παρουσιαστής και επιχειρηματίας δημοσίευσε μια φωτογραφία από το νεκροταφείο και τον τόπο ανάπαυσης του πατέρα του στον Αμπελόκαμπο και έγραψε χαρακτηριστικά: «Ένας χρόνος χωρίς εσένα… Κι όμως, υπάρχουν στιγμές που μοιάζει σαν να μην πέρασε ούτε μία μέρα».

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