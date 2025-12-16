Ένα πρωινό διαφορετικό από τα συνηθισμένα έζησαν οι τηλεθεατές του ΑΝΤ1 την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου, καθώς Νίκος Κοκλώνης και Κωνσταντίνος Βασάλος βρέθηκαν… αντιμέτωποι σε ένα φιλικό «debate» για το ποιος διαθέτει το πιο γυμνασμένο σώμα.

Ο παρουσιαστής Γιώργος Λιάγκας παρουσίασε τις φωτογραφίες των δύο ανδρών στους τηλεθεατές, καλώντας τους να αποφασίσουν.

Οι συνεργάτες του εκπομπής εντυπωσιάστηκαν ιδιαίτερα από το καλογυμνασμένο κορμί του Κοκλώνη, ενώ ο Λιάγκας σχολίασε με χιούμορ: «Μου αρέσει το τατουάζ του και η σαμπανιέρα που έχει μέσα το νερό του. Πολύ δυνατός ο Νίκος».

Η ψηφοφορία κατέληξε σε ισοπαλία, καθώς η Δέσποινα Καμπούρη δεν μπόρεσε να διαλέξει ανάμεσα στους δύο.

Ο Λιάγκας πρόσθεσε: «Θα ψηφίσω Κοκλώνη γιατί μπορεί να συνεργαστούμε κάποια στιγμή! Αν ο Βασάλος είχε δική του εταιρεία θα ψηφίζαμε εκείνον. Τους εκτιμώ και τους δύο, είναι φίλοι».

Η ζωντανή σύγκριση των δύο ανδρών απέδειξε για άλλη μια φορά ότι τόσο η φυσική κατάσταση, όσο και η γοητεία παραμένουν δυνατά «όπλα» και για τους δύο παρουσιαστές.

Govastiletto.gr – Νίκος Κοκλώνης: Συγκινεί ο γνωστός παραγωγός – «Φέτος είναι η πρώτη χρονιά που δεν γιορτάζω τον πατέρα μου»