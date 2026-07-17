Ο Νίκος Κοκλώνης και ο Τρύφωνας Σαμαράς βρίσκονται στη Μύκονο και γεμίζουν τις μπαταρίες τους για τη νέα σεζόν.

Ο δημοσιογράφος του Mykonos Live TV, Νίκος Κουρούμαλος, μίλησε με τον Τρύφωνα Σαμαρά και τον Νίκο Κοκλώνη, ο οποίος αναφέρθηκε στο μέλλον της ελληνικής τηλεόρασης και αποκάλυψε τι νέο ετοιμάζει για την επόμενη σεζόν.

«Την ελληνική τηλεόραση δεν την βλέπω καθόλου, η τηλεόραση είναι λάμψη αν χαθεί αυτή η λάμψη δεν υπάρχει τηλεόραση. Ο Γιώργος Λιάγκας λέει ότι οι infuencers επηρεάζουν την τηλεόραση αλλά εγώ δεν συμφωνώ», είπε αρχικά ο Νίκος Κοκλώνης.

Για το πού θα τον δούμε του χρόνου στην τηλεόραση είπε: «Τον χειμώνα θα κάνουμε σόου Σάββατο βράδυ στο Open Beyond, τραγούδι, χορό, δώρα και θα εκπληρώνουμε ευχές σε οικογένειες που έχουν ανάγκη».

Παράλληλα, ξεκαθάρισε την σχέση του με τον Τρύφωνα Σαμάρα λέγοντας πώς είναι δεκατέσσερα χρόνια φίλοι. «Οι περισσότεροι πιστεύουν ότι τα έχουμε αλλά εμείς είμαστε φίλοι».

Με τη σειρά του, ο Τρύφωνας Σαμαράς μίλησε για τις τάσεις στα μαλλιά αυτό το καλοκαίρι, δίνοντας τις δικές του συμβουλές για τα πιο δημοφιλή χτενίσματα και looks της σεζόν.

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