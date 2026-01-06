Αγνώριστος εμφανίστηκε ο Νίκος Κοκλώνης σε νέα φωτογραφία που ανέβασε στα social media, προκαλώντας αίσθηση στους followers του.

Στην ανάρτηση από το ταξίδι του στην Αμερική, ο παρουσιαστής ποζάρει με φόντο τους ουρανοξύστες, εμφανώς… ανανεωμένος και διαφορετικός από ό,τι έχουμε συνηθίσει.

Στη λεζάντα της φωτογραφίας έγραψε: «Ρίσκο ή ασφάλεια; Υ.Γ A.I σε αγαπώ», αποκαλύπτοντας ότι οι αλλαγές στην εικόνα του έγιναν με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η δημοσίευση δεν πέρασε απαρατήρητη, με πολλούς να σχολιάζουν την υπερβολική χρήση φίλτρων και AI.

Κάποια από τα σχόλια που δέχτηκε ήταν: «Το έχεις παρακάνει λίγο με το ΑΙ και τα φίλτρα μαζί», «Εσύ είσαι;», «Αγνώριστος… και μελαγχολικός. Γιατί;», «Ποιος είναι αυτός;» και «Με ρέγουλα το ΑΙ».

