Ο Νίκος Κοκλώνης έδωσε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην κάμερα της εκπομπής «Πρωινό» και μίλησε για όλα και για όλους.

Αρχικά, ο Νίκος Κοκλώνης είπε, συγκινημένος, αναφερόμενος στον Βασίλη Καρρά: «Όταν έφυγε από τη ζωή έσβησε ένα μεγάλο κεφάλαιο για εμένα, ήταν πάντα δίπλα μου και στα καλάκαι στα κακά. Θυμάμαι όταν δεν έκανα νούμερα τον έπαιρνα και του έλεγα έχω πρόβλημα κι ερχόταν πάντα. Εδώ μου εξομολογήθηκε το πρόβλημα υγείας του. Όποιος δει καλύτερα εκείνο το επεισόδιο, έβαλε τα κλάματα στο τέλος. Πέρασε καιρός για να καταλάβω ότι ήταν γι’ αυτό».

Σε άλλο σημείο, ο γνωστός παραγωγός πρόσθεσε: «Κόντρα δεν έχω με κανέναν. Κάποιοι λένε διάφορα, αλλά 99% μπροστά μου λένε τα αντίθετα. Ο Βαγγέλης Περρής μου κρατάει κακία που δεν τον είχα πάρει αρχισυντάκτη στο πρώτο σόου».

Απαντώντας για το J2US, ο Νίκος Κοκλώνης είπε: «Τον J2US το έχω τραβήξει από τα μαλλιά. J2US ίσον Κοκλώνης πλέον. Κανείς μας δεν θέλει να είναι 6 ώρες στον αέρα και είναι και πολύ δύσκολο. Θεωρητικά στο πρόγραμμα έχουμε κι άλλον έναν κύκλο Just, το κανάλι θα αποφασίσει. Ταξιδιωτικό θέλω να κάνω, έτσι θα τελειώσει το κεφάλαιο τηλεόραση για εμένα. Πρωινό θα έκανα μόνο από πείσμα πέρσι».

Κατόπιν, για το πρόωρο τέλος της εκπομπής του Γρηγόρη Γκουντάρα, ο ίδιος τόνισε: «Έχει δίκιο ο Γρηγόρης, η εκπομπή ήταν 3ωρη κι έγινε 45 λεπτά. Δεν έσκισε σε νούμερα. Έμεινε μια δυνατή ομάδα που μπορεί να κάνει κάτι καινούργιο».

Στη συνέχεια, ο Νίκος Κοκλώνης αποκάλυψε για την επικοινωνία του με την Κατερίνα Καινούργιου: «Μιλάμε με μηνύματα, μου είπε ότι έχει πάρα πολλά να μου πει για κάποιους. Φαντάζομαι αναφέρεται και στον Γκουντάρα, που εγώ έχω άλλη εικόνα. Από την άλλη, εγώ έπρεπε να στηρίξω τον Γρηγόρη που με ακολούθησε».

Για το γάμο της Δανάης Μπάρκα, ο ίδιος απάντησε: «Δεν θα κάνω Just εκείνη τη μέρα αν είναι να γίνει ο γάμος. Είναι πάρα πολύ συμπαθητικό παιδί ο νέος της σύντροφος. Αν δεν ήμουν παραγωγός στη εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου θα ήμουν στην πρωινή εκπομπή της Δανάης και μπορεί να ήταν αλλιώς τα πράγματα».

Ο Νίκος Κοκλώνης κατέληξε: «Θεωρώ ότι έτσι όπως έχει γίνει η τηλεόραση, πρέπει η ψυχαγωγία να ξεκινάει από τις 12:00 και μετά. Θέλω πιο πολύ ψυχαγωγία. Μη βλέπεις τώρα που ο Γιώργος Λιάγκας είναι από τους ελάχιστους παρουσιαστές που μπορεί να διαχειριστεί μια έκτακτη είδηση, την επικαιρότητα και την ψυχαγωγία. Εγώ δεν ξέρω άλλον».

