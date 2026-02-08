Ο Νίκος Κοκλώνης ήταν καλεσμένος, το πρωί της Κυριακής 8/2, στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» και μίλησε τόσο για τις επαγγελματικές δυσκολίες που αντιμετώπισε στον τηλεοπτικό χώρο, όσο και για τη σχέση του με την Κατερίνα Καινούργιου.

Η Σίσσυ Χρηστίδου ρώτησε τον Νίκο Κοκλώνη για τη σχέση του με την Κατερίνα Καινούργιου, με τον ίδιο να σημειώνει: «Είχα πει να μην πω τίποτα. Αλλά άντε ας μιλήσω. Για εμένα η Κατερίνα Καινούργιου ήταν και είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο, όχι μόνο της επαγγελματικής μου πορείας στην τηλεόραση, αλλά και μεγάλο προσωπικό. Ήταν φίλη και αδερφή μου. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που επιτέλους τα κατάφερε και θα κάνει αυτό το παιδάκι και είναι ευτυχισμένη. Ζω από μακριά την εγκυμοσύνη, αλλά χαίρομαι».

Ο Νίκος Κοκλώνης είπε καταληκτικά: «Θεωρώ πως ο,τι κι αν έχει συμβεί μεταξύ μας, κάποια στιγμή θα το λύσουμε, γιατί στις οικογένειες συμβαίνει να τσακώνεσαι, να χαλιέσαι και να τα βρίσκεις. Είναι τόσο μεγάλο και σημαντικό που περιμένει παιδάκι, που εγώ πραγματικά την αγαπάω και χαίρομαι τόσο, που αυτή η χαρά νικάει τα πάντα. Η Κατερίνα Καινούργιου είναι πολύ σημαντικό κεφάλαιο. Σε άλλες συνθήκες θα ήμουν στο μαιευτήριο. Δεν έχω ζήσει την εγκυμοσύνη, τη ζω από μακριά και είμαι χαρούμενος. Είμαι ευτυχισμένος που είναι ευτυχισμένη και όσο είναι ευτυχισμένη, δεν έχω κάτι να κάνω. Αν ποτέ δεν είναι ευτυχισμένη, θα είμαι εκεί να βοηθήσω με τον δικό μου τρόπο».

