Επιμέλεια: Βασίλης Κοντζεδάκης

Ο CEO της Barkingwell Media, Νίκος Κοκλώνης έκανε μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση, μέσα από τον προσωπικό λογαριασμό του στο Instagram, με αφορμή την σημερινή ημέρα του Αγίου Δημητρίου.

Ο γνωστός παρουσιαστής και παραγωγός μοιράστηκε μια τρυφερή φωτογραφία από τα παιδικά χρόνια του, στην οποία ποζάρει ως μωρό στους ώμους του πατέρα του, συνοδεύοντάς τη με ένα εκτενές μήνυμα γεμάτο αγάπη και συγκίνηση.

«Χρόνια Πολλά σε όλους τους Δημήτρηδες!

Η σημερινή μέρα, του Αγίου Δημητρίου, είχε πάντα ξεχωριστή σημασία για μένα. Από παιδί μεγάλωνα μέσα σε μια οικογένεια γεμάτη Δημήτρηδες – ανθρώπους δυνατούς, φιλότιμους και προστατευτικούς. Όλοι τους, ο καθένας με τον δικό του τρόπο, στάθηκαν δίπλα μου σε κάθε στιγμή της ζωής μου.

Φέτος, όμως, είναι η πρώτη χρονιά που δεν γιορτάζω τον πατέρα μου… τον δικό μου Δημήτρη, που έφυγε πριν από τρεισήμισι μήνες. Η απουσία του είναι μεγάλη, αλλά η παρουσία του παραμένει παντού – στις αναμνήσεις, στη δύναμη, στην αγάπη που άφησε πίσω του.

Κι όμως, η ζωή συνεχίζει με τον πιο όμορφο τρόπο. Σήμερα γιορτάζουμε και τον μικρό μας Δημητράκη, που ήρθε για να φέρει φως, χαμόγελα και ελπίδα στην οικογένεια. Σαν να ’ναι κι εκείνος ένα δώρο απ’ τον ουρανό, για να θυμίζει ότι η ζωή κύκλους κάνει, γεμάτους αγάπη και συνέχεια.

Χρόνια Πολλά σε όλους τους Δημήτρηδες και στις Δήμητρες».

govastileto.gr – Νίκος Κοκλώνης: Όλη η αλήθεια για την εμφάνισή του στη Νέα Υόρκη και το παζάρι με τα ακριβά ρολόγια!