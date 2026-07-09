Ο ηθοποιός Νίκος Κοσώνας, που έγινε γνωστός μέσα από τις τηλεοπτικές σειρές «Η Γη της Ελιάς» και «Ο Δικαστής», έκανε ένα προσωρινό διάλειμμα από τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις, προκειμένου να εκπληρώσει τη στρατιωτική του υποχρέωση.

Την Παρασκευή 26 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε η ορκωμοσία του στο Κέντρο Εκπαίδευσης Τεθωρακισμένων Αυλώνα. Στην ξεχωριστή αυτή στιγμή βρέθηκαν οι γονείς του, ο δημοσιογράφος Άκης Κοσώνας και η παρουσιάστρια Δάφνη Μπόκοτα, οι οποίοι τον καμάρωσαν φορώντας τη στρατιωτική στολή.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Real News, η απόφασή του να παρουσιαστεί στον Στρατό είχε και επαγγελματικό κόστος. Ο Νίκος Κοσώνας είχε δεχθεί πρόταση για συμμετοχή σε νέα καθημερινή τηλεοπτική σειρά μεγάλου καναλιού, με προγραμματισμό περίπου 100 επεισοδίων και έναν ρόλο που θεωρούνταν ιδανικός για εκείνον.

Ωστόσο, οι ημερομηνίες συνέπεσαν με την έναρξη της θητείας του.

Για τον ίδιο δεν ήταν μια εύκολη επιλογή, καθώς η καριέρα του βρίσκεται σε ανοδική πορεία και οι επαγγελματικές προτάσεις αυξάνονται. Παρ’ όλα αυτά, επέλεξε να ολοκληρώσει τώρα τη θητεία του, θεωρώντας ότι είναι μια υποχρέωση που πρέπει να εκπληρωθεί.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Nikos Kosonas (@n.kosonas)

Παρά το προσωρινό διάλειμμα από τα τηλεοπτικά πλατό, ο Νίκος Κοσώνας έχει ήδη εξασφαλίσει την παρουσία του στη θεατρική σκηνή για τη νέα σεζόν. Η παράσταση «Ο κος Ζυλ», σε κείμενο και σκηνοθεσία του Θωμά Μοσχόπουλου, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο θέατρο «Πόρτα», μετά τη θετική ανταπόκριση που γνώρισε τον περασμένο χειμώνα.

Παράλληλα, θα συμμετάσχει και στην παράσταση «Όνειρο καλοκαιρινής νύχτας» του Ουίλιαμ Σαίξπηρ, επίσης στο θέατρο «Πόρτα», σε σκηνοθεσία του Θωμά Μοσχόπουλου. Στο καστ συμμετέχουν ακόμη οι Δημήτρης Κίτσος, Ηλιάνα Μαυρομάτη και Μαριάννα Πουρέγκα, με τις θεατρικές του υποχρεώσεις να τον περιμένουν μετά την ολοκλήρωση της στρατιωτικής του θητείας.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Nikos Kosonas (@n.kosonas)

govastiletto.gr -Νίκος Κοσώνας: Παρουσιάζεται σήμερα στον στρατό ο ηθοποιός