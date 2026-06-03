Ο Νίκος Κοσώνας παρουσιάζεται σήμερα για τη στρατιωτική του θητεία, όπως αποκάλυψε η μητέρα του, Δάφνη Μπόκοτα, μέσα από την εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου.

Η αποκάλυψη έγινε κατά τη διάρκεια συζήτησης για την κόρη της παρουσιάστριας, η οποία συμπλήρωσε δύο μήνες ζωής.

Η Κατερίνα Καινούργιου μιλούσε για την καθημερινότητά της ως νέα μητέρα και για την ανυπομονησία της να επιστρέψει στο σπίτι ώστε να φωτογραφίσει τη μικρή Ξένια με τις αναμνηστικές κάρτες ανάπτυξης που έχει προμηθευτεί.

Τότε η Δάφνη Μπόκοτα μοιράστηκε τη δική της οικογενειακή στιγμή, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Εμένα μπαίνει στρατό ο γιος μου σήμερα, παρουσιάζεται».

Ο Νίκος Κοσώνας, που ακολουθεί επαγγελματικά τον χώρο της υποκριτικής, ξεκινά έτσι ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή του, καθώς αναλαμβάνει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις. Η μητέρα του δεν έκρυψε τη συγκίνησή της για τη σημαντική αυτή ημέρα, η οποία σηματοδοτεί μια νέα εμπειρία για τον νεαρό ηθοποιό.

Η αναφορά της Δάφνης Μπόκοτα έγινε σε ιδιαίτερα προσωπικό τόνο, με αφορμή τη συζήτηση γύρω από τα παιδιά και τις ξεχωριστές στιγμές που βιώνουν οι γονείς καθώς τα βλέπουν να μεγαλώνουν και να προχωρούν σε νέες φάσεις της ζωής τους.

Govastiletto.gr – Νίκος Κοσώνας για τη μητέρα του, Δάφνη Μπόκοτα: «Συγκινούμαι όταν βλέπω κάποια τραγούδια της»