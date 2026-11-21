Στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε την έντονη δημοσιότητα γύρω από την προσωπική του ζωή, έπειτα από τον χωρισμό του από την Έλενα Τοπαλίδου, καθώς και στη σχέση του με τον γιο του, Πέτρο, αναφέρθηκε σε συνέντευξή του ο Νίκος Κουρής.

Ο γνωστός ηθοποιός φιλοξενήθηκε στην εκπομπή «For You» της Φαίης Σκορδά, όπου μίλησε, μεταξύ άλλων, για το πώς αντιμετωπίζει την έκθεση και τη δημόσια εικόνα του, ύστερα από τρεις δεκαετίες πορείας στον χώρο της υποκριτικής.

Ξεκινώντας την κουβέντα τους, ο Νίκος Κουρής εξήγησε τη φιλοσοφία με την οποία προσεγγίζει τόσο τις προσωπικές του αποφάσεις, όσο και τα επαγγελματικά του βήματα, τονίζοντας πως αποφεύγει να κινείται με αυστηρά καλούπια και προκαθορισμένους περιορισμούς.

«Δεν είμαι καθόλου εγκρατής σε όλα στη ζωή μου και σε κουτάκια. Είμαι του ό,τι τύχει. Δεν είμαι συντηρητικός στη δουλειά μου», ανέφερε.

Στη συνέχεια, η συζήτηση στράφηκε στο ενδιαφέρον που συγκέντρωσε το διαζύγιό του από την Έλενα Τοπαλίδου, με τον ηθοποιό να εξηγεί πως θεωρεί αναμενόμενο να απασχολεί η προσωπική ζωή των ανθρώπων που βρίσκονται στη δημοσιότητα.

«Το δέχομαι όπως όλοι μας που κάνουμε αυτή τη δουλειά. Είναι αυτονόητο ότι θα ασχοληθούν μαζί σου, όπως και να έχει. Είμαι 30 χρόνια στη δουλειά. Έχω μεγάλη εμπειρία πια με τη δημόσια εικόνα μου. Μιλάμε για το γεγονός του γάμου και του διαζυγίου», είπε.

Ο ίδιος ξεκαθάρισε πως δεν επιδίωξε ποτέ να αξιοποιήσει τα Μέσα για να τραβήξει την προσοχή, επιλέγοντας να κρατά το ενδιαφέρον στραμμένο στην επαγγελματική του δραστηριότητα.

«Δεν με ένοιαζε πολύ και δεν έχω ασχοληθεί με αυτά. Δεν έχω χρησιμοποιήσει τα Μέσα και τον εαυτό μου με αυτόν τον τρόπο για να φανώ. Μιλάω για τη δουλειά μου, δεν έχω κάνει σκάνδαλα.», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον γιο του, Πέτρο, αποκαλύπτοντας πως δεν θα ήθελε να ακολουθήσει τα δικά του επαγγελματικά βήματα και να γίνει ηθοποιός. Ο νεαρός σπουδάζει Βιολογία, κάτι που κάνει τον πατέρα του ιδιαίτερα χαρούμενο, καθώς βλέπει πως έχει βρει έναν δρόμο που τον ευχαριστεί.

Παράλληλα, μίλησε για τη σχέση που χρειάζεται να αναπτύσσει ένας γονιός με το παιδί του, τονίζοντας πως η φιλία είναι σημαντική, χωρίς όμως να μπορεί να αποτελεί τη μοναδική βάση της σχέσης τους.

«Δεν θα ήθελα να γίνει ηθοποιός ο γιος μου. Σπουδάζει Βιολογία και είμαι πολύ χαρούμενος, που είναι χαρούμενος. Είναι σημαντικό να είσαι φίλος με το παιδί σου, αλλά δεν μπορείς να είσαι μόνο φίλος. Δεν θα έκανα άλλο παιδί. Είμαστε τυχεροί που έχουμε παιδί τον Πέτρο», εξομολογήθηκε.

Δείτε τη συνέντευξη του ηθοποιού στο «For You» της Φαίης Σκορδά

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