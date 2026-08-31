Για την εικόνα του «γοητευτικού πρωταγωνιστή» που τον συνόδευσε από τα πρώτα χρόνια της καριέρας του μίλησε ο Νίκος Κουρής, με αφορμή τη δεύτερη σεζόν του «Οιδίποδα» και τον τέταρτο κύκλο του «IQ160».

Ο ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στη Vogue και αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε επαγγελματικά λόγω της εμφάνισής του.

Όπως εξήγησε, για μεγάλο διάστημα ένιωθε πως οι άλλοι περίμεναν από εκείνον να παρουσιάζει μια συγκεκριμένη, πιο γοητευτική και αρρενωπή πλευρά του εαυτού του.

Μάλιστα, αναφέρθηκε και στον Marcello Mastroianni, θυμίζοντας μια χαρακτηριστική φράση του σχετικά με την ταμπέλα του «Λατίνου εραστή» που τον ακολουθούσε.

«Θα σου απαντήσω με κάτι που είχε πει ο Marcello Mastroianni: πως το ότι τον αποκαλούσαν “Λατίνο εραστή” υπήρξε ένα βασανιστήριο, γιατί όλες οι γυναίκες περίμεναν από εκείνον αντίστοιχες επιδόσεις, ενώ ο ίδιος ήταν ένας κανονικός άνθρωπος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Νίκος Κουρής τόνισε πως συχνά δημιουργείται γύρω από έναν ηθοποιό μια εικόνα που δεν ανταποκρίνεται απαραίτητα στην πραγματική του προσωπικότητα, εξηγώντας πως οι άνθρωποι αποκαλύπτουν διαφορετικές πλευρές του χαρακτήρα τους ανάλογα με τις συνθήκες.

«Υπάρχει μια μυθολογία στην οποία πρέπει να ανταποκριθείς, μόνο που κανείς δεν είναι η μυθολογία του. Οι άνθρωποι αποκαλύπτονται κατά συνθήκη. Έτσι, ίσως γίνεις και Λατίνος εραστής», πρόσθεσε.

Όταν ρωτήθηκε αν έχει αισθανθεί πως το περιβάλλον του ήθελε να βλέπει από εκείνον μια πιο γοητευτική, κλειστή ή «αρρενωπή» εκδοχή, ο ίδιος ήταν ξεκάθαρος.

«Μόνο αυτό συνέβαινε. Έφαγα πάρα πολλά χρόνια προσπαθώντας να αποδείξω ότι είμαι καλός ηθοποιός και όχι ωραίος γκόμενος», δήλωσε ο Νίκος Κουρής.

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