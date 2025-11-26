Το πρωί της Τετάρτης 26 Νοεμβρίου, ο Νίκος Κουρής βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή Πρωινό του ΑΝΤ1, όπου μίλησε για τη δεύτερη σεζόν της σειράς Παιχνίδια εκδίκησης αλλά και για την προσωπική του ζωή.

Ο ηθοποιός, αναφερόμενος στον χαρακτήρα που υποδύεται, δήλωσε: «Ο Άγης έχει δική του ηθική και χαρακτήρα και όταν δεν τον αποδέχονται πεισμώνει. Δεν έχει κακές προθέσεις ούτε είναι κακός χαρακτήρας, αλλά αυτή είναι η σειρά γι’ αυτό λέγεται παιχνίδια εκδίκησης».

Στη συνέχεια, προχώρησε σε μία αποκαλυπτική εξομολόγηση για τη μονογαμία και την απιστία: «Εγώ είμαι πολύ μονογαμικός άνθρωπος… δεν με ενδιαφέρει να αλλάζω συντρόφους. Αλλάζει το πράγμα με φαντασία. Η απιστία λειτουργεί θετικά αρκεί να μη γίνει καταστροφική. Οι άνθρωποι πρέπει να είναι ελεύθεροι μέσα στις σχέσεις, χωρίς ζήλιες. Αν θες να πας, να πας. Το θέμα είναι να μη θες να πας. Είναι προδοσία η απιστία. Σε πληγώνει αλλά κι αυτό είναι ωραίο. Για εμένα είναι πολύ ωραίο να σε πληγώνει κάποιος ερωτικά, να μην τον έχεις σίγουρο».

Όσο για τα συναισθήματά του, πρόσθεσε: «Ζηλεύω… αν είμαι ερωτευμένος. Ερωτεύομαι πολύ δύσκολα». Με αυτή τη συνέντευξη, ο ηθοποιός έδωσε μια ειλικρινή εικόνα για τη φιλοσοφία του απέναντι στις σχέσεις, τον έρωτα και τη μονογαμία.