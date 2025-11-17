Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Με αφορμή τον νέο κύκλο της σειράς IQ 160 στο Star, ο Νίκος Κουρής μίλησε στο Breakfast@Star και τη Λιλή Πυράκη, αποκαλύπτοντας τι θα δούμε στα επόμενα επεισόδια, αλλά και τις σκέψεις του γύρω από τον έρωτα και την προσωπική του ζωή.

Ο αγαπημένος ηθοποιός δεν κρύβει τη δυναμική του έρωτα, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δεν ξέρω άνθρωπο που να είναι ερωτευμένος και να μη θέλει λίγο … να ταλαιπωρηθεί. Ο έρωτας έχει δυσκολίες, αλλά σου δίνει ζωή, χαρά και ενέργεια».

Όσο για τα προσωπικά του, χωρίς να μπει σε λεπτομέρειες, ήταν ξεκάθαρος: «Είμαι πολύ καλά. Δεν θέλω να αναλύω την προσωπική μου ζωή, δεν έχει σημασία για τη δημόσια εικόνα μου. Αρκεί να πω, πως είμαι πραγματικά καλά».

Govastieltto.gr – Νίκος Κουρής: «Τραυματίστηκα σοβαρά στο πόδι πριν την παράσταση! Γέμισε η σκηνή με αίματα»