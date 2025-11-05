Επιμέλεια: Αγγελική Στόγια

Καλεσμένος στο πλατό της εκπομπής, The 2night show ήταν, την Τρίτη 4 Οκτωβρίου, ο Νίκος Κουρής.

Ο ηθοποιός μίλησε μεταξύ άλλων για την πορεία του στην υποκριτική και αποκάλυψε ακραίες στιγμές που έχει ζήσει στο θέατρο.

«Έχει τύχει να τραυματιστώ σοβαρά στο πόδι πριν ξεκινήσει η παράσταση. Έπαιξα κανονικά και είχε γεμίσει η σκηνή με αίμα. Δεν σταματάω εύκολα. Σε μια άλλη παράσταση του Εθνικού Θεάτρου έπεσα σε ένα κενό 4 μέτρων αλλά πρόλαβα να γαντζωθώ από κάτι καλώδια και να σκαρφαλώσω στη σκηνή. Στο θέατρο είναι πολύ συμπυκνωμένα τα πράγματα και όλα τα κάνει πολύ μεγάλα. Αν σου συνέβαινε αυτό στη ζωή θα σταμάταγες; Συνεχίζεις τη ζωή της σκηνής», αποκάλυψε ο Νίκος Κουρής χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στην περίοδο που διανύει ο γιος του, ο ηθοποιός είπε: «Στην εφηβεία είναι μεγάλες οι αλλαγές, πολλά αυτά που δεν καταλαβαίνεις, που το χάνεις, που το βρίσκεις, που κάνεις λάθη. Πρέπει να υπάρχει αγάπη και να είσαι μαζί του και θα περάσει. Είναι κοσμογονικά τα πράγματα που συμβαίνουν και σε σχέση με το μέλλον του και σε σχέση με την επιλογή που πρέπει να κάνει τώρα, που μπορεί να είναι μοιραία αν κάνει κάτι που δεν θέλει. Ψάχνει να βρει ποιος είναι. Είναι μια κόλαση, αλλά από την άλλη μεριά είναι ωραία. Αν τον ρωτήσεις, του αρέσει που είναι όλα τεταμένα».

