Δύσκολες στιγμές βιώνει ο Νίκος Κουρκούλης, καθώς έφυγε από τη ζωή ένα πολύ αγαπημένο του πρόσωπο.

Συγκεκριμένα, μέσα από μια ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο γνωστός τραγουδιστής αποκάλυψε πως έφυγε από τη ζωή ο κουμπάρος του.

Ο Νίκος Κουρκούλους ανέβασε στο προφίλ του μια κοινή τους φωτογραφία και τον αποχαιρέτησε με ένα άκρως συγκινητικό μήνυμα.

«Καλό ταξίδι, κουμπάρε. Πάντα γελαστοί και γελασμένοι», σημείωσε ο Νίκος Κουρκούλης στην ανάρτηση που έκανε για τον θάνατο του κουμπάρου του.

govastiletto.gr -Νίκος Κουρκούλης για τη σχέση του με την Κέλλυ Κελεκίδου: «Ούτε κρύο, ούτε ζέστη»