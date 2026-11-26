Ένα βίντεο όπου ερμηνεύει τραγούδι στα ινδικά δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο TikTok ο Νίκος Κουρκούλης, τολμώντας κάτι εντελώς έξω από το γνώριμο μουσικό του ρεπερτόριο. Ο δημοφιλής τραγουδιστής έδειξε να απολαμβάνει ιδιαίτερα αυτή τη διαφορετική μουσική πρόκληση, μπαίνοντας απόλυτα στο κλίμα και τον ρυθμό της ινδικής κουλτούρας.

Συγκεκριμένα, ο τραγουδιστής μοιράστηκε ένα clip στα social media κατά το οποίο βρίσκεται στο καμαρίνι του, έχοντας μπροστά του ένα σημειωματάριο όπου αναγράφονται οι στίχοι του τραγουδιού Mundian To Bach Ke (Beware Of The Boys). Στη συνέχεια ξεκινά να ερμηνεύει το τραγούδι, χορεύοντας παράλληλα.

«India unclocked. Πού πάμε μετά;», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του.

Ο Νίκος Κουρκούλης είναι από τους καλλιτέχνες που απολαμβάνουν να ξεφεύγουν από τα συνηθισμένα και τα κλασικά ακούσματα, με τον ίδιο να επιδιώκει ανά διαστήματα να δοκιμάζεται σε νέες επιρροές. Αυτή τη φορά ο τραγουδιστής ξεπέρασε τον εαυτό του και όχι μόνο τραγούδησε κάτι διαφορετικό, αλλά και σε διαφορετική γλώσσα, κάνοντας το εγχείρημα πιο δύσκολο και απαιτητικό.

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