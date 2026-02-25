Ο Νίκος Μακρόπουλος αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα υγείας, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να αναβληθούν οι εμφανίσεις του στο νυχτερινό κέντρο Βοτανικός για τις 27 και 28 Φεβρουαρίου.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση στην επίσημη σελίδα του μαγαζιού, το ραντεβού ανανεώνεται για την επόμενη εβδομάδα.

«Με λύπη σας ενημερώνουμε ότι λόγω προβλήματος υγείας του κ. Μακρόπουλου την Παρασκευή 27/02 και το Σάββατο 28/02 ο Βοτανικός θα παραμείνει κλειστός. Ζητούμε συγγνώμη για την αναστάτωση. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα» αναφέρει η ανακοίνωση, χωρίς να δίνονται περισσότερες λεπτομέρειες για την υγεία του Νίκου Μακρόπουλου.

Ο Νίκος Μακρόπουλος εμφανίζεται στον Βοτανικό με τον Γιώργο Σαμπάνη.

