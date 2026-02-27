Με ένα βίντεο στο Instagram το βράδυ της Πέμπτης (26/02), ο Νίκος Μακρόπουλος μοιράστηκε νέα για την κατάσταση της υγείας του. Ο λαϊκός τραγουδιστής εξήγησε στους ακολούθους του πως μια οξεία βρογχίτιδα που τον ταλαιπωρούσε επιδεινώθηκε, καταλήγοντας τελικά σε πνευμονία.

Ο Νίκος Μακρόπουλος τόνισε στην ανάρτησή του πως είναι πολύ καλύτερα, ωστόσο θα μείνει για λίγες ημέρες μακριά από τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις για να αναρρώσει πλήρως.

«Καταρχάς θα ήθελα να σας υπερευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου γιατί γνωστοί και άγνωστοι φίλοι μου μου στείλατε χιλιάδες ευχές για ανάρρωση. Είναι μια ίωση που με ταλαιπωρεί εδώ και καμία εβδομάδα. Από οξεία βρογχίτιδα έγινε πνευμονία και θα πρέπει να μείνω εκτός υποχρεώσεων γι’ αυτό το διήμερο. Τίποτα παραπάνω δεν είναι. Είμαι πολύ καλύτερα. Ραντεβού την άλλη Παρασκευή και το Σάββατο στον Βοτανικούλη μας, όπως λέει και ο φίλος μου ο Γιώργος Σαμπάνης», είπε χαρακτηριστικά ο Νίκος Μακρόπουλος.

Δείτε το βίντεο:

