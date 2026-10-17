Νίκος Μάνεσης: Το «αντίο» στον Γιώργο Βαρδινογιάννη – «Από τους πιο αγγελικούς ανθρώπους του επιχειρηματικού κόσμου»

Ο γνωστός δημοσιογράφος θέλησε να αποχαιρετήσει δημόσια τον ιστορικό πρόεδρο του Παναθηναϊκού, μάλιστα κάνοντας μια αποκάλυψη για την «αδυναμία» που είχε στην εκπομπή που παρουσιάζει εκείνος.

Ο Νίκος Μάνεσης, αφότου καλημέρισε τους τηλεθεατές, μίλησε για εκείνον με τα πιο θερμά λόγια: «Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Να πω καλό ταξίδι σε ένα καπετάνιο που ήταν από τους πιο πιστούς τηλεθεατές και μας παρακολουθούσε. Να βρει εκεί που πηγαίνει ήρεμες θάλασσες.

Θα αναφερθούμε στον καπετάνιο, τον εκλιπόντα, τον πρώην πρόεδρο του Παναθηναϊκού, τον Γιώργο Βαρδινογιάννη, στη συνέχεια. Καλό ταξίδι. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Ξέρουμε τα τραγούδια που άκουγε, τι του άρεσε, τι έκανε. Ένας λαμπρός άνθρωπος, παρά το «βλοσυρό» ύφος, από τους πιο αγγελικούς ανθρώπους του επιχειρηματικού κόσμου, εν πάση περιπτώσει. Αυθεντικός».

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