Ο Νίκος Μαστοράκης ζει μόνιμα μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και την ελληνική τηλεόραση, κάνοντας εξαιρετικά σπάνιες δημόσιες εμφανίσεις. Η παρουσία του περιορίζεται σχεδόν αποκλειστικά στον προσωπικό του λογαριασμό στο Nico Mastorakis Facebook, όπου σχολιάζει την επικαιρότητα και αναρτά αρχειακό υλικό.

Σε μία από αυτές τις σπάνιες δημόσιες εμφανίσεις του πέτυχε ο φωτογραφικός μας φακός τον 85χρονο δημοσιογράφο και ραδιοφωνικό παραγωγό, Νίκο Μαστοράκη στον Άλιμο και συγκεκριμένα στην μεγαλύτερη «έκθεση» εμβληματικών αυτοκινήτων.

Για 7η συνεχόμενη χρονιά διοργανώθηκε από τον Δήμαρχο Αλίμου κ. Ανδρέα Κονδύλη η μεγαλύτερη «έκθεση» εμβληματικών αυτοκινήτων.

Χιλιάδες επισκέπτες είδαν την Κυριακή 31 Μαΐου από κοντά στο Alimos Classic Car, τα ωραιότερα κλασικά αυτοκίνητα και όχι μόνο που παρατάχθηκαν κατά μήκος της παραλίας.

Στην έκθεση που η είσοδος ήταν δωρεάν οι επισκέπτες είδαν μεταξύ άλλων και πολλές ιστορικές Mercedes-Benz καθώς επίσης και δύο σπάνια Griffith από το Μουσείο Αυτοκινήτου, αλλά και τα εντυπωσιακά, με τον όγκο και την πολυτέλειά τους, αμερικανικά Chevrolet, Cadillac, Plymouth, Stingray.

Μαρί Κωνσταντάτου-Νίκος Μαστοράκης

Νίκος Μαστοράκης

Νίκος Μαστοράκης-Ανδρέας Κονδύλης (δήμαρχος Αλίμου)

Σοφία Βούλτεψη-Ανδρέας Κονδύλης (δήμαρχος Αλίμου)-Μαρί Κωνσταντάτου-Νίκος Μαστοράκης

