Κύμα αντιδράσεων πυροδότησε η θερμή χειρονομία του Σταμάτη Γονίδη προς τον Ηλία Κασιδιάρη, κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του στο νυχτερινό κέντρο το βράδυ του Σαββάτου 3 Οκτωβρίου. Ο λαϊκός τραγουδιστής διέκοψε το πρόγραμμά του για να απευθυνθεί στον καταδικασμένο πρώην βουλευτή της Χρυσής Αυγής, αποκαλώντας τον «φίλο» και εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του που διάλεξε το δικό του σχήμα για να γιορτάσει την αποφυλάκισή του.

«Σε ευχαριστώ που διάλεξες εμένα για την πρώτη σου έξοδο μετά την αποφυλάκιση», ανέφερε χαρακτηριστικά από μικροφώνου ο Σταμάτης Γονίδης, δίνοντάς του παράλληλα τις θερμότερες ευχές του. Η στάση αυτή προκάλεσε θύελλα επικρίσεων, με τον στιχουργό Νίκο Μωραΐτη να τοποθετείται δημόσια μέσω μιας αιχμηρής ανάρτησης, στρεφόμενος με οξύτητα κατά του καλλιτέχνη.

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