Σε μια διαφορετική πτυχή της υπόθεσης του Γιώργου Μαζωνάκη επικεντρώθηκε ο Νίκος Μουρατίδης, με τηλεφωνική του παρέμβαση το πρωί της Παρασκευής στην εκπομπή «Αταίριαστοι» του ΣΚΑΪ. Ο γνωστός ραδιοφωνικός παραγωγός, ο οποίος διετέλεσε μάνατζερ του εκλιπόντος για περίπου μία δεκαετία, υπογράμμισε την ανάγκη να ανοίξει ένας δημόσιος διάλογος για το θέμα των εθισμών.

Η κοινή τους πορεία είχε ξεκινήσει το 1992, όταν ο Μουρατίδης ανακάλυψε τον 20χρονο τότε ερμηνευτή σε νυχτερινό κέντρο της Πάτρας, ανοίγοντάς του τον δρόμο για τη δισκογραφία και την Αθήνα.

Μιλώντας στους παρουσιαστές της εκπομπής, ο Νίκος Μουρατίδης υπογράμμισε ότι πίσω από την επικαιρότητα που έχει δημιουργηθεί μετά τον θάνατο του τραγουδιστή υπάρχει και ένα κοινωνικό ζήτημα, το οποίο, όπως είπε, αφορά ιδιαίτερα τους νέους ανθρώπους.

«Πριν λέγατε ότι η υπόθεση αυτή έχει πολλά “πλοκάμια” και συμφωνώ απόλυτα. Μην ξεχνάτε το κοινωνικό “πλοκάμι”, παιδιά. Πρέπει αυτό το πράγμα να γίνει παράδειγμα για τη νέα γενιά, για τα νέα παιδιά που υποφέρουνε», δήλωσε αρχικά και συνέχισε: «Δέχομαι συνέχεια τηλεφωνήματα από οικογένειες. Χθες πάλι με πήρε ένας πατέρας και μου είπε “τι ωραία που τα λες, γιατί κι εγώ υποφέρω με τον γιο μου”. Πρέπει να τα λέτε τα πράγματα αυτά και να δίνετε παράδειγμα στους νέους».

Ο Νίκος Μουρατίδης κατέληξε: «Θέματα εξαρτήσεων, που παρασύρουν τα παιδιά, μπλέκουν και μετά δεν ξεμπλέκουν με τίποτα. Αν δεν λέμε την αλήθεια και δεν ξεσκεπάζουμε την αλήθεια, θα διαιωνίζεται αυτό το πράγμα».

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Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών, το απόγευμα της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου. Ο τραγουδιστής υπέστη καρδιακή ανακοπή σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι και μεταφέρθηκε εσπευσμένα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Ελπίς». Παρά τις προσπάθειες των διασωστών και των γιατρών να τον επαναφέρουν, διαπιστώθηκε ο θάνατός του στις 17:40.

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