Νίκος Μουρατίδης για Γιώργο Μαζωνάκη: «Πήγε σε ένα διαμέρισμα να αλλάξει το αίμα του, οι σταρς πάνε στην Ελβετία»

Αρχικά, είπε: «Δεν ασχολήθηκε κανείς με την ουσία. Ασχολήθηκαν όλοι με το πάνω πάνω. Τι είναι αυτή η προσωπικότητα; Γιατί οδηγήθηκε εκεί και ποιοι είναι αυτοί που διατηρούν αυτά τα ιατρεία και πάει ο κόσμος;».

Στη συνέχεια, ο Νίκος Μουρατίδης αναφέρθηκε σε χώρους στην Αθήνα όπου, όπως υποστήριξε, πραγματοποιούνται επικίνδυνες πρακτικές.

«Ξέρεις πόσα τέτοια έχει η Αθήνα; Πόσα τέτοια διαμερίσματα που πάνε και γίνονται αυτά που γίνονται, τα τέρατα. Βέβαια, ο Μαζωνάκης διάλεξε να κάνει το χειρότερο.

Πήγε σε ένα διαμέρισμα να αλλάξει το αίμα του. Όλοι οι rock stars πάνε στην Ελβετία, στις σούπερ κλινικές και το αλλάζουν. Απορώ με τόσα λεφτά γιατί πήγε στην Καρνεάδου».

Ο Νίκος Μουρατίδης συνέχισε περιγράφοντας τη δική του εκδοχή για όσα προηγήθηκαν, χωρίς στην τοποθέτησή του να παραθέτει στοιχεία που να τεκμηριώνουν τους συγκεκριμένους ισχυρισμούς.

«Να καταλαβαίνουν και τα νέα παιδιά. Λέω ένα παράδειγμα. Ο Γιώργος είχε πρόβλημα, ήταν εθισμένος. Κάποιος του είπε, λοιπόν, “πήγαινε να αλλάξεις το αίμα, να το καθαρίσουν για να μπορείς να συνεχίσεις να κάνεις αυτά που κάνεις”. Και πήγε και το έκανε και την πάτησε».

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