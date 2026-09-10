Στην τηλεοπτική εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» παρενέβη τηλεφωνικά το πρωί της Πέμπτης 10 Σεπτεμβρίου ο Νίκος Μουρατίδης, μιλώντας για τον αδόκητο χαμό του Γιώργου Μαζωνάκη στα 54 του χρόνια. Ο έμπειρος μάνατζερ και ραδιοφωνικός παραγωγός, ο οποίος καθοδήγησε τον ερμηνευτή στο ξεκίνημα της δισκογραφικής του πορείας, εξέφρασε το σοκ που υπέστη στο άκουσμα της δυσάρεστης είδησης και αναφέρθηκε με συγκίνηση στα χρόνια της στενής τους συνεργασίας.

«Πάντα θα λέω τη γνώμη μου. Δεν μ’ αρέσει να λέω ψέματα, δεν μ’ αρέσει να χαϊδεύω αυτιά. Δεν μου αρέσει να κουκουλώνω, να κουκουλώνω καταστάσεις.

Γνωρίζω ότι είχε πολλά προβλήματα υγείας. Καταρχήν, πέρα από τον Γιώργο Μαζωνάκη, τον τελευταίο καιρό διαβάζουμε και μαθαίνουμε για θανάτους νέων ανθρώπων και πια δεν μας κάνει εντύπωση. Πεθαίνει πάρα πολύς κόσμος. Όλοι το αποδίδουν στα εμβόλια. Λοιπόν, ο Γιώργος Μαζωνάκης κατ’ αρχήν που όταν έμαθα, έπαθα σοκ. Νόμιζα ότι μου κάνουνε πλάκα και μάλιστα το είπα. Λέω: “Μου κάνετε πλάκα;” Όχι. Και μπήκα να καταλάβετε μέχρι και στο chat GPT να δω αν είναι αλήθεια. Και άρχισαν να μου έρχονται όλες οι μνήμες από τότε που το καλοκαίρι του ’92 τον βρήκα στην Πάτρα σε ένα νυχτερινό μαγαζί και τότε ήμουν στη δισκογραφία και τον πήρα και του έκανα συμβόλαιο. Ήμουν ο μάνατζερ του για, για δέκα χρόνια και έκανα και αυτό που δεν είχα κάνει ποτέ στην καριέρα μου, δηλαδή να βρω έναν άγνωστο άνθρωπο, εντελώς άγνωστο και να τον κάνω σούπερ σταρ.

Μου ήρθαν όλες αυτές οι μνήμες γιατί περάσαμε πάρα πολλά. Ήμουν σαν πατέρας του κιόλας. Ήμουν σαν αδερφός του, σαν φίλος του, σαν μάνατζερ, όλα. Πηγαίναμε μαζί παντού», ανέφερε αρχικά ο Νίκος Μουρατίδης.

«Πάλι θα κατηγορηθώ ότι δεν ξέρω κι εγώ τι. Και δεν θέλω. Και ειδικά τώρα που, τώρα που δεν είναι στη ζωή, δεν θέλω. Να σας κάνω μια ερώτηση που πάλι θα με κατηγορήσουν, αλλά δεν με ενδιαφέρει. Όταν κάνεις χρήση σκληρών ναρκωτικών τα τελευταία 30 χρόνια, πεθαίνεις σε ανακοπή ή όχι; Ωραία, να το ψάξουμε λοιπόν», τόνισε ο γνωστός μάνατζερ.

«Ο Γιώργος ήξερε πάρα πολύ καλά ότι το αίμα του είναι γεμάτο τοξίνες και πήγε να την αφαιρέσει και πήγε σε λάθος ιατρείο. Αυτό ας πούμε για να καταλάβετε ότι τη δεκαετία του ’70 το κάνανε οι Rolling Stones, αλλά σε κάτι κλινικές στην Ελβετία, ας πούμε. Όχι σε πολυκατοικίες εδώ πέρα, σε αυτή.

Επειδή εγώ έχω επαφή με στιχουργούς, με συνθέτες, ακόμα και με ανθρώπους που και προχθές το βράδυ ήταν μαζί με το Γιώργο. Μαθαίνω τα πάντα. Ήξερα λοιπόν ότι ο Γιώργος, ο άνθρωπος ο οποίος, το παιδί που ανακάλυψα στα 20 του και τον έκανα σούπερ σταρ, δεν ήταν καλά. Τον τελευταίο χρόνο του τύχανε όλα αυτά και με την «προδοσία» της οικογένειάς του και όλα αυτά που του κάνανε, τον αποτέλειωσε όλο αυτό το πράγμα. Στην Ελλάδα πρώτη φορά το ακούω ότι συνέβη. Δεν το ήξερα καν, αλλά ότι κυκλοφορούν σκληρά ναρκωτικά στη νύχτα, το ξέρουν οι πάντες. Μην κάνετε κι εσείς ότι πέφτετε απ’ τα σύννεφα, θα τρελαθώ» συμπλήρωσε ο Νίκος Μουρατίδης.

govastiletto.gr -Νίκος Μουρατίδης: Η δεκαετής πορεία και η ρήξη με τον Μαζωνάκη