Ο Νίκος Μουρατίδης μίλησε ανοιχτά για τη σχέση του με τον Γιώργο Μαζωνάκη, με τον οποίο είχαν συνεργαστεί για πολλά χρόνια στο παρελθόν.

Όπως αποκάλυψε, οι δυο τους δούλεψαν μαζί σχεδόν μια δεκαετία, από τα πρώτα βήματα του τραγουδιστή, με τον ίδιο να τον στηρίζει και να συμβάλλει στην καθιέρωσή του.

Ωστόσο, στη συνέχεια, προέκυψαν διαφωνίες, που οδήγησαν στη λήξη της συνεργασίας τους.

Από τότε, όπως είπε, έχουν απομακρυνθεί, και παρότι μπορεί να ανταλλάξουν μια κουβέντα αν συναντηθούν, δεν υπάρχει πλέον ουσιαστική επαφή.

Μάλιστα, δεν έκρυψε τη στεναχώρια του, τονίζοντας ότι συχνά ακούει πράγματα για τον τραγουδιστή που τον απογοητεύουν.

Παράλληλα, σημείωσε πόσο σημαντικός θεωρεί ότι είναι ο ρόλος του μάνατζερ στη διαδρομή ενός καλλιτέχνη, εξηγώντας πως λειτουργεί σαν «καθοδηγητής» που βλέπει τη συνολική εικόνα και βοηθά στις σωστές επιλογές.

