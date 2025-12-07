Ο Νίκος Μουρατίδης, με το γνώριμο καυστικό ύφος, μίλησε στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» και έδωσε μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης. Από το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα μέχρι την ελληνική τηλεόραση, τα πρωινά, την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου και φυσικά τα talent show, δεν μάσησε τα λόγια του ούτε δευτερόλεπτο.

Αρχικά, μιλώντας για τον Αλέξη Τσίπρα, αποκάλυψε ότι διάβασε το βιβλίο του και πως «είναι πολύ ωραίο μέχρι στιγμής».

Ωστόσο, η συζήτηση δεν έμεινε εκεί. Μια ερώτηση για την Μπέτυ Μπαζιάνα έφερε ένα ξέσπασμα άνευ προηγουμένου για την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: «Την είδα σε φωτογραφία με την Ολυμπιακή Φλόγα. Είναι μεγάλο νούμερο. Βλέπω μόνο μια υπερβολή, τίποτα άλλο. Μια λαϊκιά κιτς γυναίκα, την οποία λένε και ωραία. Εγώ τη βρίσκω τερατίνα. Τέρας. Γενικώς της αρέσει να είναι στα φώτα της δημοσιότητας. Ήταν ό,τι έπρεπε να τη στείλουν εδώ πέρα. Πρώτη φορά το διπλωματικό σώμα γνωρίζει τέτοιες δόξες».

Η κριτική του προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη ήταν εξίσου ωμή: «Να μιλάει ο Μητσοτάκης που η κυβέρνησή του έχει στην πλάτη της τα Τέμπη; Είναι τόσο ηλίθιος; Η Ελλάδα δεν έχει επανέλθει στα επίπεδα πριν την κρίση. Εγώ προσωπικά έχω κάνει το σκ@το μου παξιμάδι, αλλιώς δεν μπορώ να ζήσω. Ψωνίζω από τη λαϊκή και μετράω τα γεύματά μου».

Η συζήτηση άγγιξε και την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας. «Η Ζωή θα μπορούσε να ήταν χρήσιμη, αλλά φέρεται τόσο κυκλοθυμικά». Όσο για τον Πάνο Ρούτσι: «Καλά έκανε ο άνθρωπος και πήγε όπου ήθελε. Δεν θα τον κρίνω εγώ».

Αναφερόμενος στις πρωινές εκπομπές, ο Νίκος Μουρατίδης δήλωσε: «Βγάζω αναφυλαξία με τα πρωινά, με έχουν κουράσει όλοι, ο ένας αντιγράφει τον άλλον. Θεωρώ αδιανόητο να διαβάζω για την προσωπική ζωή των παρουσιαστών, οι οποίοι μιλάνε στις εκπομπές τους για τον εαυτό τους. Απορώ πώς τα κανάλια τους πληρώνουν για να περιαυτολογούν. Όπως λένε και οι ίδιοι αυτοαναφορικότητα».

